ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, της Αγίας Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω
Μαριλένα, Μαριαλένα, ΜαρίαΕλένη
Μαρκέλλα, Μαρκέλα, Μαρκελλή, Μαρκελή
Μενέλαος
Αγία Μαρία η Μαγδαληνή η Μυροφόρος και Ισαπόστολος
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, καταγόταν από τα Μάγδαλα, πόλη που βρίσκεται δυτικά της θάλασσας της Γαλιλαίας.

Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, πήγε κοντά του και απαλλάχθηκε από τα επτά δαιμόνια που την ενοχλούσαν και στην συνέχεια έγινε μαθήτρια του.

Αυτή, μάλιστα, κατά την Ανάσταση του Κυρίου ήλθε πρώτη στον τάφο Του με αρώματα, και άγγελοι ντυμένοι στα λευκά ανήγγειλαν σ’ αυτή την Ανάσταση Του.

Η Μαρία, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, εξακολούθησε να διακονεί στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πήγε στην Έφεσο, κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, οπού και πέθανε. Τάφηκε στην είσοδο της σπηλιάς, όπου αργότερα εκοιμήθησαν οι επτά παίδες εν Εφέσω.

Απολυτίκιον
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Χριστῷ τῷ δι᾽ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μανδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ πόθῳ γεραίρομεν.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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