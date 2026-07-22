Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην Γ΄ Σεπτεμβρίου

Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Νεκρός βρέθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης (21/7) στο γραφείο του στην Γ΄ Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον εντόπισαν οι κόρες του στο δικηγορικό του γραφείο που διατηρεί στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου 158. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, ενώ υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο χώρος δεν είναι αναστατωμένος, αλλά όπως αναφέρουν αστυνομικέςπηγές, πιθανόν ο άτυχος άνδρας να είναι αρκετές ώρες νεκρός, ενδεχομένως και από το πρωί της Τρίτης ή από το προηγούμενο βράδυ.

Αναμένεται ο ιατροδικαστής, προκειμένου να μπορέσουν να τον μετακινήσουν, για να διαπιστωθεί αν φέρει τραύμα και πού, αφού γύρω από το σώμα του υπάρχουν αίματα, τα οποία έχουν στεγνώσει, εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών.