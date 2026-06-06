ΟΤΑΝ Η ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

Το Λύκειον των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου σε «Συμπόσιο Πολιτισμού» στην Γεωργία – Συμμετέχει τριμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Τις επόμενες ημέρες από 12-17 Ιουνίου, το Λύκειον των Ελληνίδων Αγ. Νικολάου προγραμματίζει πολιτιστική αποστολή στην Γεωργία σε συνεργασία με τις Κρατικές Ακαδημίες Τέχνης RUSTAVI και ΕRKVANI της Γεωργίας.

Το τοπικό Παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση κοινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πολιτισμικών ανταλλαγών με Κρήτη και Γεωργία με τους παραπάνω πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ τον Ιούνιο του 2024 με την στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας επισκέφθηκαν τον Άγιο Νικόλαο 140 Γεωργιανοί πολίτες εκ των οποίων 70 καλλιτέχνες από τις Ακαδημίες RUSTAVI και ΕRKVANI και παρέμειναν για πέντε ημέρες στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους οργανώθηκαν από το Λύκειον των Ελληνίδων σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Περιφέρεια μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων (μουσικοχορευτικές και γαστρονομικού ενδιαφέροντος) σε ένα τριήμερο «Συμπόσιο Πολιτισμού» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας στην Κριτσά και την Νεάπολη.

Ανταποδίδοντας την περυσινή επίσκεψη των Γεωργιανών πολιτών και καλλιτεχνών το Λύκειον των Ελληνίδων ταξιδεύει αυτήν τη φορά από την Κρήτη στην Γεωργία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πραγματοποιήσει παράσταση στην πρωτεύουσα της Γεωργίας την Τιφλίδα, με μουσική και χορούς από Κρήτη -Αιγαίο – Μικρά Ασία, μέσα από μία νοερή μουσικοχορευτική παλινοδία (επιστροφή από τον ίδιο δρόμο) από την Κρήτη στον Καύκασο περνώντας από τα νησιά του Αιγαίου και τα παράλια της Μικράς Ασίας.

Στην εκδήλωση αυτή συμπράττουν χορωδιακά και χορευτικά σύνολα των δύο Γεωργιανών Ακαδημιών Τέχνης σε ένα νέο Συμπόσιο Πολιτισμού.

Σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και τον Δήμο Αγίου Νικολάου (Τμήμα Τουρισμού) θα υπάρχει παράλληλη έκθεση και προβολή διαφημιστικού υλικού και προϊόντων της Κρήτης και της περιοχής μας με την στήριξη της Πρεσβεία της Ελλάδος στην Γεωργία.

Από το Λύκειον των Ελληνίδων θα συμμετέχει ομάδα 12 χορευτών και 4μελής ορχήστρα παραδοσιακών μουσικών.

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου συμμετέχουν η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σοφία Καραμανώλη, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δέσπω Καρνιαδάκη,. Επίσης συμπολίτες μέλη και φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται με την στήριξη του Δήμου αποτελούν το πιο βαθύ και ανθεκτικό πεδίο επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών. Οι πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας – Γεωργίας – πρόσθεσε- διαθέτουν ιστορικές ρίζες και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.

Επιθυμούμε να μεγαλώσουμε τη «γέφυρα επικοινωνίας» και τους δεσμούς φιλίας με την χώρα αυτή στην οποία ζουν και ομογενείς μας – ανθρώποι – που κρατούν αναμμένη τη φλόγα του Ελληνισμού, της γλώσσας μας και της Ορθόδοξης πνευματικής παράδοσης.

Με δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση και την ταυτότητα μας, συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας στην πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου μας ανέφερε η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων κ. Παρούλα Κουτσάκη –

προσθέτοντας – ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία προβολής της Κρήτης αλλά κυρίως της περιοχής μας σε μία ομόδοξη χώρα με σημαντικούς ιστορικούς δεσμούς, με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο όπου οι Έλληνες γενικότερα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού.

Σήμερα – πρόσθεσε – σε μια εποχή που όλα γύρω μας μοιάζουν να καταρρέουν από το βάρος μιας πολυεπίπεδης κρίσης, πιστεύουμε, ότι φορείς που υπηρετούν την τέχνη και τον πολιτισμό μπορούν και πρέπει να ανοίγουν δρόμους επικοινωνίας, συνεργασίας και κυρίως ανταλλαγής πολιτισμικών ιδεών και απόψεων, με την πεποίθηση ότι η επένδυση στον πολιτισμό φέρνει ποιότητα, ανάπτυξη, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και ειδικά για την περιοχή μας προωθεί και στηρίζει τον τουρισμό μας.