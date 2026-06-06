Χανιά:Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού υπέγραψαν ο Δήμος Χανίων, η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και το Γραφείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει

Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη των Χανίων ως προορισμού θρησκευτικού και προσκυνηματικού ενδιαφέροντος υπέγραψαν ο Δήμος Χανίων, η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και το Γραφείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει.

Το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μια οργανωμένη και μακρόπνοη συνεργασία με επίκεντρο την ανάδειξη της πνευματικής κληρονομιάς και του ιερού χαρακτήρα των Χανίων, ως προορισμού θρησκευτικού, πνευματικού και πολιτιστικού τουρισμού. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσω δράσεων που προβάλλουν την Ορθόδοξη Παράδοση, τα ιστορικά μοναστήρια, τους ιερούς ναούς και τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε ότι η συνεργασία αυτή δεν αποσκοπεί στην ποσοτική αύξηση του τουρισμού αλλά στην ανάδειξη ενός σημαντικού και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητου πολιτιστικού και πνευματικού αποθέματος του τόπου.

Όπως σημείωσε, «επιδιώκουμε να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους που αναζητούν τη μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας, τα μνημεία, τις μονές και τις διαδρομές της πίστης που διαθέτει ο τόπος μας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που αναδεικνύει την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συμβάλλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με ποιοτικά χαρακτηριστικά και με απόλυτο σεβασμό στις αντοχές της τοπικής κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, Πρόεδρος του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, κ.κ. Αθηναγόρας, υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης της χριστιανικής κληρονομιάς της Κρήτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι «σκοπός μας είναι να φέρουμε στα Χανιά ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη θρησκευτική και πνευματική παράδοση της Κρήτης.

Η Κρήτη διαθέτει μια ζώσα Ορθοδοξία, μια αδιάλειπτη χριστιανική παρουσία από την εποχή του Αποστόλου Τίτου έως σήμερα, στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επισκέπτες από ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτος χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου ως μια σημαντική στιγμή για τα Χανιά, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων και της εκκλησιαστικής παράδοσης του τόπου. Όπως ανέφερε, «τα ιστορικά μοναστήρια, τα

χριστιανικά και ενετικά μνημεία, καθώς και η πνευματική παράδοση των Χανίων αποτελούν έναν πολύτιμο θησαυρό, που μπορεί να καταστήσει τους επισκέπτες και προσκυνητές τους καλύτερους πρεσβευτές του τόπου μας, της Κρήτης και της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Κλείνοντας, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Χανίων, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι «θα αναδείξουμε οργανωμένα τα σημεία αναφοράς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα Χανιά στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν στοχευμένες δράσεις προβολής σε χώρες της Ευρώπης.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα Χανιά και η Κρήτη να αποτελέσουν έναν αναγνωρίσιμο προορισμό για όσους ενδιαφέρονται για τον προσκυνηματικό και θρησκευτικό τουρισμό».