Κρήτη:Η Βραδιά Ερευνητή και φέτος στο ΙΤΕ! -Είσοδος ελεύθερη

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με ιδιαίτερη χαρά, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην εκδήλωση «Βραδιά Ερευνητή 2024», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στα Βασιλικά Βουτών την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024 (17:00-23:00).

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του Ιδρύματος, να εξερευνήσουν τον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και άλλα ενδιαφέροντα δρώμενα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Βραδιά Ερευνητή 2024 στο ΙΤΕ

Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

17:00  Έναρξη εκδήλωσης – προσέλευση επισκεπτών

17:00 – 20:00

Παράλληλες δράσεις  Περιήγηση του κοινού στα εκθέματα των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος

 Έκθεση και διάθεση βιβλίων σε ειδικές τιμές από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 Κλασσικές & Κινηματογραφικές μελωδίες με το μουσικό σύνολο Attacca Octet και την Εύα Θανάση

 Δράση face painting για τους μικρούς μας φίλους

 Αρχιμήδους τεχνάσματα από μικρούς επιστήμονες, 6ο & 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

 Έκθεση φωτογραφίας – Digital Art

 Πλανητάριο Κρήτης, παραστάσεις διάρκειας 45 λεπτών για παιδιά και ενήλικες (με προεγγραφή κατά την προσέλευσή σας, στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ)

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Το Παιχνίδι της επαναχρησιμοποίησης: Ένα ταξίδι στη δημιουργικότητα, Κοινωφελές Ίδρυμα Λασκαρίδη

 ScienceHERoes Corner: Επιτροπή Ισότητας Φύλων

 Spin-off corner@STEP-C

 Planting for the future – Φύτεψε το μέλλον, δράση για τους μικρούς μας φίλους

 EU Missions Corner: διαδραστικά παιχνίδια για την έρευνα και δράσεις “Art Contest” και “Mission Quiz”, Europe Direct-Περιφέρεια Κρήτης

18:00 – 20:00  Ένα ταξίδι στο ηλιακό μας σύστημα, ξενάγηση στο μοντέλο του ηλιακού συστήματος στον προαύλιο χώρο του ΙΤΕ

20:00 ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 A journey to the heart of matter: Διαδικτυακή σύνδεση με το CERN

20:00 – 22:00  Αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπιο της αστρονομικής ομάδας φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης

20:45 – 23:00  Μουσική και κέρασμα

Επιπλέον, το Chat Lab, μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις της Βραδιάς Ερευνητή, επιστρέφει δυναμικά για ακόμη μία χρονιά! Ερευνητές και ερευνήτριες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για να συζητήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας διαδικτυακά. Πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

• Ιστότοπος δράσης: https://researchersnight.gr/chat-lab

• Περίοδος ισχύος: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 έως και Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιούνται επισκέψεις ερευνητών/ερευνητριών σε σχολεία μέχρι το τέλος του 2024. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης/ΙΤΕ, Συντονιστή της Βραδιάς Ερευνητή (κα Εύη Μπάστα, 2810391908, basta@stepc.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Βραδιάς Ερευνητή https://researchersnight.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και από τους χορηγούς: Phaistos Networks, TRASYS Greece, Studio K-Καβλεντάκης, Δημιουργίες Γεύσεων Catering, KRYSTAL-Minoan Waters, ΟΙΝΟΠΟΙOIΑ Λυραράκης ΓΕΑ, ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κρήτης.

Για διευκόλυνση των επισκεπτών, το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. θα εντάξει στο τακτικό δρομολόγιο Νο 11 ΠΑ.Γ.Ν.Η – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στάση και στο ΙΤΕ, από τις 16:15 έως και τις 18:30, με αναχώρηση ανά 15 λεπτά από την αφετηρία του.

Για την επιστροφή, λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το ΙΤΕ με κατεύθυνση το κέντρο του Ηρακλείου στις ώρες: 22:00, 22:30, 23:15