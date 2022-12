“Κρήτη Η Μεγάλη Συνάντηση: Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας”

31η διοργάνωση : Αθήνα, Πλατεία Κλαυθμώνος | 3 έως και 11 Δεκεμβρίου 2022

Η μεγαλύτερη γιορτή γεύσεων, παράδοσης, μουσικής και πολιτισμού καταφθάνει από τις 3 μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου, για 9 συνεχόμενες ημέρες, στην καρδιά της Χριστουγεννιάτικης Αθήνας, στην Πλατεία Κλαυθμώνος!

Η παράδοση δίνει ραντεβού με το σήμερα και το αύριο και οι γεύσεις της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας ετοιμάζονται να κατακτήσουν και πάλι τις αισθήσεις των γευσιγνωστών.

Περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες, παραγωγοί, οικογενειακές επιχειρήσεις και μικρά ελληνικά brands από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και από πολλές άλλες περιοχές του τόπου μας, θα πλημμυρίσουν το κέντρο της Αθήνας με τα αγνά προϊόντα που παράγουν και αγαπημένες γεύσεις παράδοσης. Το μεγαλύτερο γαστρονομικό αντάμωμα καταφθάνει!

Για 9 ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν και να προμηθευτούν απευθείας αυθεντικές γεύσεις, ζυμωμένες με το μεράκι, καμωμένες απ’ τον μόχθο και την αγάπη των παραγωγών, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία πίσω από τα παραδοσιακά προϊόντα και να απολαύσουν αλησμόνητες εμπειρίες που έχουν σαγηνεύσει το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε πολλές γωνιές του κόσμου!

Μικροί παραγωγοί και οικογενειακές επιχειρήσεις καταφθάνουν στο κέντρο της Αθήνας να πλημμυρίσουν τον τόπο με γεύσεις από κάθε γωνιά της Κρητικής Γης – από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, ως το Μαλεβίζι και τον Μυλοπόταμο – αλλά και από πολλές άλλες περιοχές του τόπου μας όπως, την Αιτωλοακαρνανία, την Αρκαδία, την Αττική, την Αίγινα, τον Έβρο, την Εύβοια, την Ημαθία, την Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Λακωνία, την Λάρισα, την Μαγνησία, την Πιερία, την Σαμοθράκη, τα Τρίκαλα, τα Φάρσαλα και την Χαλκιδική!

Η ποιότητα και η αγνότητα κυρίαρχες στα περίπτερα των εκθετών.

Από το αγνό ελαιόλαδο, τις ελιές, το τυρί, τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, το μέλι και τα προϊόντα μελιού, βασιλικό πολτό και γύρη, παστέλια και μπάρες, ως την τσικουδιά, ρακί και ρακόμελο, ρακί με ρόδι και το παραδοσιακό ουίσκι Dobro, χαρουπόμελο και προϊόντα χαρουπιού, κρασί, λικέρ, παξιμάδια, κριτσίνια και κουλουράκια, αλόη, αμπελόφυλλα, σταφίδες κ.α.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν και να γευτούν αγαπημένες εορταστικές Κρητικές γεύσεις όπως παραδοσιακά κρητικά γλυκίσματα και πίτες, ξεροτήγανα, σφακιανόπιτες και καλτσούνια καθώς και καπνιστά κρέατα, απάκι, λουκάνικα και αλλαντικά.

Ακόμη, μια πλούσια γκάμα αλειμμάτων από τις παραδοσιακές μαρμελάδες και το χαρουπόμελο, το φιστικοβούτυρο και την πραλίνα από φιστίκι Αιγίνης.. μέχρι τις πάστες ελιάς και το Κρητικό αλειφωτό τυρί!

Μεταξύ των προϊόντων επίσης είναι και παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάς και φάβα, υπερτροφές και σταφίδες, ξηροί και καραμελωμένοι καρποί, καθώς και σάλτσες, γλυκά του κουταλιού, παστέλια και μπάρες σοκολάτας, σοκολατάκια με μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, αποξηραμένα φρούτα, χαλβάς και ταχίνι, λουκουμάδες, λουκούμια, χαλβάς Φαρσάλων, βάφλα και σιροπιαστά γλυκά.

Εκτός από τις γεύσεις, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προϊόντα περιποίησης και φροντίδας όπως φυσικά καλλυντικά, αιθέρια έλαια, αλόη, σαπούνια και κρέμες ελιάς, υποαλλεργικά προϊόντα, κεραλοιφές, άλατα αλλά και να ανακαλύψουν χειροποίητες κατασκευές, αρωματικά είδη, κοσμήματα, μπιζού και αξεσουάρ, είδη δώρων και πολλά ακόμη προϊόντα.

Οι ημέρες επιβάλλουν τα εορταστικά γούρια, τους ξηρούς καρπούς καραμελωμένους ωμούς ή ψημένους όπως τα διάσημα παραδοσιακά φιστίκια Αιγίνης, Κρητική φρέσκια μπύρα καθώς επίσης και βότανα της Κρητικής και Ελληνικής γης πασίγνωστα για τις μοναδικά ευεργετικές ιδιότητες τους.

Μια μικρογραφία των θησαυρών του τόπου μας σας περιμένει!

Παράλληλα με την λειτουργία της Έκθεσης, στήνεται μια μεγάλη γιορτή με πλήθος μουσικοχορευτικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων καθημερινά, ανοιχτές προς όλους. Δεκάδες πολιτιστικά σωματεία και μουσικοχορευτικοί σύλλογοι από ολόκληρη την Ελλάδα, δίνουν το παρών για να παρουσιάσουν την δράση τους, μετατρέποντας την έκθεση σε ένα ζωντανό εορταστικό πολιτισμικό ταξίδι!

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ακολουθεί παρακάτω. Για απρόοπτες αλλαγές, παραμείνετε συντονισμένοι στην επίσημη σελίδα της έκθεσης στο Facebook.

31η Έκθεση “Κρήτη Η Μεγάλη Συνάντηση: Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας”

9 ημέρες γιορτής στην καρδιά της Χριστουγεννιάτικης Αθήνας!

Αθήνα – Κέντρο, Πλατεία Κλαυθμώνος

Από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Καθημερινά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9:30 το βράδυ

Εισοδος ελεύθερη προς όλους!

Να είστε όλοι εκεί! Με το καλό να ανταμώνουμε.

H Έκθεση “Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά προϊόντα & γεύσεις Ελλάδας” ενσαρκώνει έναν εναλλακτικό τρόπο διάθεσης και προώθησης των τοπικών προϊόντων και αποτελεί έναν χώρο συνάντησης μικρών παραγωγών και επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, με ξεχωριστά παραδοσιακά προϊόντα.

Γευτείτε, κεραστείτε, συνομιλήστε απευθείας με τους παραγωγούς, ενημερωθείτε για τα ωφέλιμα συστατικά και προμηθευτείτε απευθείας τα προϊόντα σας.

Γνωρίστε εμπόρους, παραγωγούς και πιθανούς συνεργάτες για την επιχείρηση σας και στηρίξτε έμπρακτα την ελληνική δράση και επιχειρηματικότητα.

Η 31η διοργάνωση της Έκθεσης τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και με την σύμπραξη δεκάδων πολιτιστικών σωματείων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, τον διοργανωτή κ. Νεκτάριο Σερμάκη και άλλους επισήμους.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση.

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις εταιρίες που στηρίζουν και προσφέρουν στο εγχείρημα μας. Την 31η διοργάνωση επιλέγουν και υποστηρίζουν ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων UNESCO Club of the Department of Piraeus and Islands και οι παρακάτω διακεκριμένες εταιρίες:

Οι Μινωϊκές Γραμμές Minoan Lines S.A., το Επιτραπέζιο Νερό Σεληνάρι, η Κρητική Χαρτοβιομηχανία MAMASOFT, το GR TIMES, το Hello Greece, το Voria.gr, το Agrocretanews, η Μεταφορική Εταιρία Skordilis Trans, τα αναψυκτικά Τεμένια, ο Eκπαιδευτικός Όμιλος Grand Foyer Languages, το καφέ Koobs, το ξενοδοχείο Elikon Hotel και το εστιατόριο Eatery Μπαϊρακτάρης.

Την υγειονομική κάλυψη της Έκθεσης για όλες τις ημέρες λειτουργίας της, αναλαμβάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Hellenic Red Cross.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Έκθεση ανοίγει τις πύλες τις για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ.

11.00

O Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου “Η Μεγαλόνησος” θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Λεωνίδας Χαρισάκης.

Χοροδιδάσκαλος: Αγγελική Σαραβελάκη.

Μουσικοί: Γιάννης Αποστολάκης – λύρα, Γιώργος Μαυρομανωλάκης & Γιώργος Σαβουιδάκης – λαούτα.

11.45

To Σωματείο Προστασίας & Διάδοσης Ελληνικών Χορών «Άσκαυλος», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Διονύσης Λουκάτος.

Χοροδιδάσκαλος:Αγγελική Σαραβελάκη.

Μουσικοί: Γιάννης Αποστολάκης – λύρα, Γιώργος Μαυρομανωλάκης & Γιώργος Σαβουιδάκης – λαούτα.

17.45

Ο Όμιλος Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων «Αλκάθους & Καρία» θα παρουσιάσει χορούς των Μεγάρων.

Πρόεδρος – Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Βαρελάς.

18.30

Ο Σύλλογος Κρητών Ν. Μάκρης Μαραθώνα, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Ρόζα Αγκισουλάκη.

Χοροδιδάσκαλος: Μιχάλης Ρουσάκης.

Μουσικοί: Ευθύμης Κοζωνάκης – λύρα, Μιχάλης Κοζωνάκης – λαούτο & Στέφανος

Φωτόπουλος – κιθάρα.

19.00

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη. Θα ακολουθήσει Κρητική μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», ο οποίος θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης & και εν συνεχεία θα κάνει κρητική καντάδα στα περίπτερα της έκθεσης.

Πρόεδρος: Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.

Χοροδιδάσκαλοι: Κώστας Μέμμος & Κατερίνα Κωσταρέλου.

Μουσικοί: Ευθύμης Κοζωνάκης – λύρα, Μιχάλης Κοζωνάκης – λαούτο & Στέφανος Φωτόπουλος – κιθάρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10.45

Ο Σύλλογος Κρητών Αμπελοκήπων και Ψυχικού «Οι Ρίζες», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Μανώλης Μπρέσκας.

Χοροδιδάσκαλος: Γεώργιος Βλάσης.

Mουσικοί: Άρης Πρεβεζάνος – λύρα & Χάρης Λαουρεσέν – λαούτο.

11.30

Ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Εθνική Εστία», θα παρουσιάσει Χορούς της Νάξου.

Πρόεδρος: Βασίλης Φούκης.

Χοροδιδάσκαλος: Θανάσης Καλαντζής.

11.50

Ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Εθνική Εστία», θα παρουσιάσει Χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Βασίλης Φούκης.

Χοροδιδάσκαλοι: Γιώργος & Παύλος Κανιαδάκης.

Θα συνοδεύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντρέα Γεωργιλάκη.

12.15

Ο Σάββας Σιάτρας θα παρουσιάσει χορούς της Ηπείρου.

Mουσικοί: Δημήτρης Ζιάγκας – κλαρίνο, Βαγγέλης Κουμζής – βιολί, Κώστας Καρράς – λαούτο & Βασίλης Οικονόμου – ντέφι.

Θα χορέψουν οι σύλλογοι:

12.15

Ο Ελληνικός ΠαραδοσιακόςΧορευτικός Όμιλος «Ελπάχο»

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης

12.30

Ο Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας.

Πρόεδρος και Χοροδιδάσκαλος: Ελένη Γκόγκου.

13.15

Ο Κώστας Καντζιλιέρης και η Κατερίνα Κατσίγιαννη θα παρουσιάσουν χορούς της Πελοποννήσου.

Μουσικοί: Κώστας Κοπανιτσάνος – κλαρίνο, Τάσος Γουσέτης – βιολί, Δημήτρης Ράπτης – λαούτο & Βασίλης Οικονόμου – νταούλι.

Θα χορέψει ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου «Προσέληνοι».

Πρόεδρος: Γιάννης Κουτσανδρέας.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

15.30

Οι Chef Δημήτρης Γιανχουστίδης, Σταυρού Μιχαηλίδου & Έλσα Τζαβαλά, θα παρουσιάσουν παραδοσιακές συνταγές, από τον γαστρονομικό πλούτο της Κρητικής Γης, σε ένα συλλογικό μαγείρεμα ανοιχτό σε όλους.

17.00

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Αχαρνών «Ο Κόκκινος Μύλος» θα παρουσιάσει χορούς των Κυκλάδων.

Πρόεδρος Νίκη Κλεφτογιάννη.

Χοροδιδάσκαλος Αχιλλέας Νταγιαντάς.

18.00

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Πετράκης.

18.45

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Θυμαιτάδαι», θα παρουσιάσει χορούς των Κυκλάδων.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Δρακόπουλος.

19.05

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Θυμαιτάδαι», θα παρουσιάσει χορούς της Θράκης.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Δρακόπουλος.

19.30

Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος “Δικταίοι Καστρινοί” θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

20.00

O Σύλλογος Κρητών Βύρωνα Παγκρατίου Καισαριανής «Η αλληλοβοήθεια 1928», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Στέλιος Παλάσσαρος.

Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Φραγκάκης.

20.30

H Mουσικοχορευτική & Πνευματική Εστία Ποντίων Αιγάλεω «O Καύκασος», θα παρουσιάσει χορούς του Πόντου.

Πρόεδρος Γιώτα Κουνατίδου.

Χοροδιδάσκαλος Ηρακλής Παπαγιαννίδης.

Μουσικοί: Χρήστος Ναβροζίδης – λύρα & Nώντας Κυριάκης – νταούλι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY

13.00

Οι Chef Δημήτρης Γιανχουστίδης, Σταυρού Μιχαηλίδου & Έλσα Τζαβαλά, θα παρουσιάσουν παραδοσιακές συνταγές από τον γαστρονομικό πλούτο της Κρητικής Γης, σε ένα συλλογικό μαγείρεμα ανοιχτό σε όλους.

19.00

Ο Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Στέλιος Μαμαλάκης.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

19.30

Ο Σύλλογος «Αρκάδες Περιστερίου», θα παρουσιάσει χορούς της Πελοποννήσου.

Πρόεδρος: Βασίλης Λώλος.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

20.00

Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου «Η Μεγαλόνησος», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Ρένα Κυριακάκη.

Χοροδιδάσκαλος: Νίκος Τζωρτζινάκης.

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY

19.30

Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορευτικός όμιλος «Ελπάχο», θα παρουσιάσει νησιώτικους χορούς.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY

18.30

Το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα «Πέτρου Γ. Ζήση», θα παρουσιάσει χορούς του Πόντου.

Πρόεδρος: Περικλής Κώτσης.

Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Ευφραιμίδης.

19.00

Το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα «Πέτρου Γ. Ζήση», θα παρουσιάσει χορούς των Κυκλάδων.

Πρόεδρος: Περικλής Κώτσης.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Χατζηαλέξης.

19.30

Η Ένωση Κρητών Φοιτητών Αττικής, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Μανώλης Μαρκοδημητράκης.

Χοροδιδάσκαλος: Αντώνης Μπερνιδάκης.

Μουσικοί: Γιάννης Αποστολάκης – λύρα, Στάθης Αλεξανδράκης & Nίκος Επιτροπάκης – λαούτα.

20.00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευβοιωτών Ιλίου «Η Αρχαία Κούμη», θα παρουσιάσει χορούς της Εύβοιας.

Πρόεδρος: Γιώργος Ανδρέου.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY

19.30

Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου, θα παρουσιάσει χορούς της Ηπείρου.

Πρόεδρος: Ζήκος Κόντης.

Χοροδιδάσκαλοι: Νίκος Παπαδιώτης & Βαγγέλης Κοντοπάνος.

20.00

Ο Σύλλογος Κρητών Νέας Ιωνίας, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Δημήτρης Πανταγιάς.

Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Μεγαλακάκης.

Μουσικοί: Φωκάς Μουρτζάκης – λύρα, Γιάννης Λούλας & Λευτέρης Κάμαρης – λαούτα.

20.30

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζεφυρίου «Χορέψετε – Χορέψετε», θα παρουσιάσει χορούς νησιώτικους & της Μ. Ασίας.

Πρόεδρος: Zωή Αρβανιτογιάννη.

Χοροδιδάσκαλος: Διονυσία Εφεντάκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY

19.00

Ο Χορευτικός Όμιλος Μεγάρων, θα παρουσιάσει χορούς των Μεγάρων.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Τζανετόπουλος.

19.30

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Ο Αρίων”, θα παρουσιάσει χορούς της Νάξου.

Πρόεδρος Νικόλαος Κουτσούκης.

Χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Κουτσούκης [Unesco].

19.50

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Ο Αρίων”, θα παρουσιάσει χορούς της Θεσσαλίας.

Πρόεδρος Νικόλαος Κουτσούκης.

Χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Κουτσούκης [Unesco].

20.15

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Ο Αρίων”, θα παρουσιάσει χορούς της Τζιάς.

Πρόεδρος Νικόλαος Κουτσούκης.

Χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Κουτσούκης [Unesco].

20.35

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Ο Αρίων” [παιδικό χορευτικό], θα παρουσιάσει χορούς της Πελοποννήσου & της Ηπείρου.

Πρόεδρος Νικόλαος Κουτσούκης.

Χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Κουτσούκης [Unesco].

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY

11.00

Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος «Ελπάχο», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

11.30

O Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός Όμιλος «Τεγεάτες», θα παρουσιάσει χορούς του Νομού Δράμας.

Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Σταύρος Καρλής.

12.00

Οι Ελληνικοί Χοροί «Κεμέα Δρώμενα», θα παρουσιάσουν χορούς της Κρήτης [Αστερούσια].

Πρόεδρος: Παναγιώτης Καραχάλιος.

Χοροδιδάσκαλος: Δημήτρης Δελής.

Μουσικοί: Σωκράτης Αγριμάκης – λύρα & Νίκος Λουλάκης – λαούτο.

17.00

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας, θα παρουσιάσει Αρβανίτικους χορούς της Δυτικής Αττικής.

Πρόεδρος: Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα.

Χοροδιδάσκαλος Μαρία Βαλαβάνη.

17.45

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακεδόνων & Θρακών Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής & Βορειοδυτικής Αττικής, θα παρουσιάσει χορούς της Μακεδονίας.

Πρόεδρος: Δήμητρα Σιώπη.

Χοροδιδάσκαλος: Ελένη Φιλιππίδου.

18.15

Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος «Απτεραίοι», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Γιώργος Κλωθάκης.

Χοροδιδάσκαλος: Ελένη Γιακουμάκη.

19.00

Το Σωματείο για την Κρητική Ιστορία, Παράδοση και Λαογραφία «Οι Δροσουλίτες», θα παρουσιάσει δρώμενο, για την απότιση φόρου τιμής στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, με τη μορφή δραματοποιημένης παράστασης με ριζίτικα τραγούδια, χορούς της Κρήτης & της Μ. Ασίας, σε σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου από τη επανάσταση στο Γουδί το 1909, μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922.

Πρόεδρος: Μ. Εγγλέζος – Δεληγιαννάκης.

Χοροδιδάσκαλοι: Μακρίνα Τσιωτάκη & Ηλίας Ορφανίδης.

Μουσικοί: Μανώλης Κλάδος – κρητική λύρα, Ηλίας Νικηφοράκης – κρητικό λαούτο, Χαράλαμπος Τσιλικίδης – ποντιακή λύρα & Γεώργιος Παντελίδης – νταούλι.

20.00

Ο Σύλλογος Κρητών Ιλίου, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Στέλιος Μπουρδάκης.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

20.30

Η Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού, θα παρουσιάσει χορούς του Πόντου.

Πρόεδρος: Θεόδωρος Μακρίδης.

Χοροδιδάσκαλος: Όμηρος Παχατουρίδης.

Μουσικοί: Χρήστος Ναβροζίδης – λύρα / τραγούδι, Παναγιώτης Κανονίδης – λύρα/τραγούδι & Παύλος Κανονίδης – νταούλι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙOY

11.00

Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα, θα παρουσιάσει χορούς της Ρούμελης.

Πρόεδρος: Κώστας Καψιμάλης.

Χοροδιδάσκαλος: Έρη Κονδάρα.

11.30

O Σύλλογος Γυναικών Εργάνη, θα παρουσιάσει χορούς της Μικράς Ασίας & της Κωνσταντινούπολης.

Πρόεδρος: Ρούλα Σκαλκώτου.

Χοροδιδάσκαλος: Έρη Κονδάρα.

12.00

O Σύλλογος Σαρακατσαναίων Αττικής – Πειραιώς «H Eλληνική Λεβεντιά», θα παρουσιάσει χορούς των Σαρακατσαναίων.

Πρόεδρος: Σταυρούλα Πάνου.

Χοροδιδάσκαλος: Κων/νος Τσαπρούνης.

12.30

Ο Σύλλογος Κρητών Ανθούσας Γέρακα Παλλήνης «Η Μεγαλόνησος», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Ευτυχία Μελεσανάκη.

Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Μεγαλακάκης.

15.30

Η σεφ & εκπαιδευτικός, Ελένη Κουμαντάνου, του εκπαιδευτικού ομίλου Grand Foyer, θα παρευρεθεί και θα παρασκευάσει Αγνόπιτες-Σαρακόπιτες με τους μαθητές του τμήματος μαγειρικής τέχνης & τη διεύθυνση της σχολής Γιώργος & Σωτήρης Μπίζδας.

17.00

Ο Σύλλογος Κρητών Παλλήνης Κάντζας Γλυκών Νερών «Το Κρι Κρι», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Μαρία Κακουλάκη.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Μεγαλακάκης.

Μουσικοί: Μανώλης Σταυρακάκης – Μερτζάνης – λύρα, Γιώργος Παπαδάκης & Λευτέρης Κάμαρης – λαούτα.

17.45

Ο Σύλλογος Κρητών Πεύκης – Λυκόβρυσης «Ο Τάλως», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Ελένη Κυδωνάκη.

Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Φραγκάκης.

18.15

Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Αμαλία Καρπαθάκη.

Χοροδιδάσκαλοι: Μάνος Πανακάκης & Μαρία Πανακάκη.

Μουσικοί: Γεράσιμος Τσάρκος – λύρα & Γιώργος Τσάρκος – λαούτο.

19.00

Ο Σύλλογος Κρητών Αρτέμιδας Σπατών, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Μανώλης Βασιλάκης.

Χοροδιδάσκαλοι: Μάνος Πανακάκης & Μαρία Πανακάκη.

Μουσικοί: Γεράσιμος Τσάρκος – λύρα & Γιώργος Τσάρκος – λαούτο.

19.30

Η Ένωση Κρητών Βριλησσίων, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης.

Πρόεδρος: Στέλιος Κουρομιχελάκης.

Χοροδιδάσκαλοι: Μάνος Πανακάκης & Μαρία Πανακάκη.

Μουσικοί: Γεράσιμος Τσάρκος – λύρα & Γιώργος Τσάρκος – λαούτο.

31η Έκθεση “Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση- Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας”

Αθήνα – Κέντρο, Πλατεία Κλαυθμώνος

40 παραγωγοί – 50 πολιτιστικά σωματεία

Για εννέα ημέρες, από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9:30 το βράδυ

Η είσοδος στην Έκθεση και στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη προς όλους!

Σας περιμένουμε όλους!

“ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Toπικές Γεύσεις Ελλάδας”

ΑΘΗΝΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες της 31ης Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων

“ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας”

που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 11 Δεκεμβρίου 2022,

στην Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.