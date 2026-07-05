Κρήτη: Πολύωρες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα – Αναλυτικά οι περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Στον Δήμο Χερσονήσου, διακοπή θα σημειωθεί από τις 08:00 έως τις 12:00 στη Σταλίδα, στην πάροδο Ελευθερίου Βενιζέλου και στον κεντρικό δρόμο, στην ιδιοκτησία Θεόφιλου Χαλκιαδάκη και στις γύρω οικίες του Cactus Village.

Από τις 08:00 έως τις 13:00, χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή στο χωριό Σκοτεινό του Δήμου Χερσονήσου, κοντά στο Σπήλαιο Σκοτεινού και στον υποσταθμό Ζαν Λουί Πιερ Σαρλό.

Στον Δήμο Γόρτυνας, από τις 08:30 έως τις 11:30, η διακοπή αφορά το χωριό Λαράνι, τις γεωτρήσεις Σπαντιδάκη Ζαχαρία, Αλεξανδρίδη και Δήμου Αγίας Βαρβάρας, τα φωτοβολταϊκά Ξυλούρη – Δραμουντάνη, Κοκολάκη και Τσιώλη, καθώς και τους υποσταθμούς Αρβανιτάκη Βλερομά, την οικία Κάββαλου και Γκράντος.

Στη Σταλίδα, επίσης, από τις 12:00 έως τις 15:00, η διακοπή θα επηρεάσει την πάροδο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην ιδιοκτησία Gielen και το Castello Apts.

Από τις 13:00 έως τις 15:00, στον Δήμο Χερσονήσου, η διακοπή θα γίνει εντός του χωριού Επισκοπής, στον δρόμο του Αγίου Μηνά, στην Επισκοπή Πεδιάδος, στο φαρμακείο Στολίδης και στην ιδιοκτησία Ξυδιανάκη Ειρήνης.

Στον Δήμο Σφακίων, από τις 08:00 έως τις 15:00, διακοπή ρεύματος θα γίνει στην περιοχή της Ίμπρου.

Στον Δήμο Κισσάμου, από τις 09:00 έως τις 15:00, η διακοπή αφορά την περιοχή Σάσαλος.

Στον Δήμο Χανίων, από τις 09:30 έως τις 10:30, χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή της Αγίας Μαρίνας γύρω από το ξενοδοχείο Stefan Village, ενώ από τις 12:30 έως τις 13:30 η διακοπή θα επηρεάσει περιοχές κοντά σε Φαντριδάκη, Kyriakis Apartment και Fassaris Cars.

Στον Δήμο Ιεράπετρας, από τις 08:00 έως τις 14:00, διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές Σαρακίνα, Μύθοι, Μουρνιές, Μάλλες, Χριστός, Παρσάς και Σελάκανο.

Οι διακοπές γίνονται, κατά περίπτωση, λόγω εργασιών κατασκευής και συντήρησης στο δίκτυο.