Με 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών στα Χανιά – Η Κρήτη συζητά το μέλλον της

Η Διασπορά επιστρέφει με ιδέες, εμπειρίες και προτάσεις για τον τόπο.

Με κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μια συνάντηση Κρητών από όλο τον κόσμο. Σχεδιάστηκε ως ένας ζωντανός χώρος διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και, κυρίως, διαμόρφωσης συγκεκριμένων προτάσεων για το μέλλον της Κρήτης.

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών συγκεντρώνει επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, με κοινό στόχο την αναζήτηση λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ευημερία του νησιού.

65 εισηγητές – 24 θεματικές ενότητες – Ένας κοινός στόχος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους εμπειρία και τη δυνατότητά τους να καταθέσουν εφαρμόσιμες προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Κρήτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμετοχή προσωπικοτήτων από την Κρήτη, την Ελλάδα και την Κρητική Διασπορά, ώστε να συνδυαστούν η τοπική γνώση με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν γύρω από τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες και είκοσι τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες (panels):

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 – Ομογένεια, Οικονομία και Ανάπτυξη

10:30 – 13:30

Ελαιόλαδο και Κρασί: Η Αιχμή του Δόρατος

Έρευνα και Καινοτομία

Η Εξαγωγική Κρήτη

16:30 – 19:30

Εναλλακτικός Τουρισμός: Η Ποικιλόμορφη Κρήτη

Διασύνδεση στην Τεχνολογία και στην Εκπαίδευση

Επιμελητήρια της Κρήτης

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 – Κλιματική Κρίση και Περιβάλλον

10:30 – 13:30

Το Νερό ως Δημόσιο Αγαθό

Η Ματιά της Επιστήμης: Από το Βλαβερό στο Χρήσιμο

Περιβάλλον: Η Φυσική μας Πλατφόρμα

Είμαστε Ό,τι Τρώμε

16:30 – 19:30

Σπόρος και Καρπός

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πράξη

Η Περιφέρεια που Ενώνει

Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 – Παιδεία και Πολιτισμός

10:30 – 13:30

Παιδεία και Διασπορά

Η Κρήτη και οι Μουσικοί της Σήμερα

Η Παράδοση στην Κρήτη

16:30 – 19:30

Δρόμοι Ανάδειξης του Πολιτισμού

Κρήτη: Εικόνα, Ήχος, Συναίσθημα

Η Τέχνη της Κρήτης στον Κόσμο

Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 – Συμπερίληψη, Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός

12:00 – 18:00

Υγεία: Το Υπέρτατο Αγαθό

Η Βαριά Κληρονομιά της Κρήτης

Η Έκφραση της Αλληλεγγύης στην Κρήτη

Η Αλληλεγγύη στο Επείγον

Συμπερίληψη στην Πράξη

Η Κρήτη στο επίκεντρο – Η Διασπορά στο πλευρό της

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών πιστεύει ότι οι μεγάλες ιδέες αποκτούν πραγματική αξία όταν μοιράζονται με την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, όλες οι συνεδρίες του Συνεδρίου θα είναι ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Οι πολίτες της Κρήτης θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και στελέχη φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να γνωρίσουν τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν και να συμμετάσχουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του τόπου.

Το Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών αποτελεί τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Περίπου 150 σύνεδροι από όλες τις ηπείρους θα βρεθούν στα Χανιά, μεταφέροντας εμπειρίες, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές από τις κοινωνίες στις οποίες διακρίνονται και δημιουργούν.

Παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις νεολαίας

Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 με τη μεγάλη παραδοσιακή στράτα στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών συγκροτημάτων από την Κρήτη και την Ομογένεια.

Την ίδια ημέρα, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση των σημαιών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στο Φρούριο Φιρκά, όπου θα παραμείνουν αναρτημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Παράλληλα, θα διοργανωθούν ειδικά διαδραστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες δικτύωσης για τους νέους της Κρητικής Διασποράς, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις προοπτικές της σύγχρονης Κρήτης.

Η Κρήτη του αύριο ξεκινά από τον διάλογο του σήμερα

Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους Κρήτες και τους φίλους της Κρήτης να συμμετάσχουν σε μια κοινή προσπάθεια σκέψης, συνεργασίας και δημιουργίας.

Για τέσσερις ημέρες, η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου διαλόγου, όπου η γνώση, η εμπειρία και η αγάπη για τον τόπο θα μετατραπούν σε προτάσεις και ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδό του.

Γιατί η πρόοδος της Κρήτης και η ευημερία των ανθρώπων της δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι κοινό όραμα και συλλογική ευθύνη όλων μας.

Οι κεντρικοί ομιλητές και οι τίτλοι των κεντρικών ομιλιών του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΟΣ