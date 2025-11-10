Κρήτη: Ρεκόρ αφίξεων παρά την εκπνοή της σεζόν – «Δεν μας χαρακτηρίζει το περιστατικό στα Βορίζια»

Παρά το τέλος της τουριστικής περιόδου, η επισκεψιμότητα στην Κνωσό παραμένει αισθητή, ενώ οι φορείς αναμένουν αφίξεις άνω των 7 εκατ. για το 2025. Την ίδια ώρα, τονίζουν πως το περιστατικό στα Βορίζια δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της Κρήτης

Στην «καρδιά» του φθινοπώρου, και ενώ η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην εκπνοή της, η επισκεψιμότητα στην Κρήτη συνεχίζεται, αν και περιορισμένη. Σήμερα, στη Κνωσό, επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου περιηγήθηκαν στο ανάκτορο, όπου γνώρισαν την ιστορία του Μινωικού Πολιτισμού.

Την ίδια ώρα, οι τουριστικοί φορείς κάνουν λόγο για ακόμη ένα ρεκόρ που πέτυχε η Κρήτη τη φετινή σεζόν. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αφίξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια, ενώ οι δείκτες επισκεψιμότητας από το 2022 καταγράφουν σταθερά ανοδική τάση.

Παράλληλα, με θετικό πρόσημο κλείνει η χρονιά και για τα καταλύματα του νησιού. Στο Ηράκλειο έχει κλείσει πλέον το 95% των ξενοδοχείων, ενώ περίπου ένα 5% παραμένει ανοιχτό, με πληρότητες γύρω στο 50%.

Στον απόηχο της τραγικής συμπλοκής στα Βορίζια, είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου, οι τουριστικοί φορείς υπογραμμίζουν ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της Κρήτης, χαρακτηρίζοντάς το ως μεμονωμένο περιστατικό.

Όπως επισημαίνουν, ζητούμενο είναι τέτοια γεγονότα να μη γίνουν «κανονικότητα», καθώς το μόνο που αφήνουν πίσω τους είναι οικογένειες σε πένθος και κοινωνίες διχασμένες και τραυματισμένες.