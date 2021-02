Κρήτη:Σειρά Διαλέξεων από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

CyberSecurity in Spring: The Spring of CyberSecurity – Σειρά Διαλέξεων

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει σειρά διαλέξεων στην περιοχή της Ασφάλειας Συστημάτων και Δικτύων. Οι διαλέξεις δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος “Internet Systems and Technologies” και απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, και αποφοίτους οι οποίοι ασχολούνται με την περιοχή της Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων έχει ως εξής:

“Online and offline (data) privacy”, Spiros Antonatos, Aegis Technologies, March 1st, 2021 16:00

“Baggy bounds checking: an efficient and backwards-compatible defense against out-of-bounds errors”, Periklis Akriditis, Niometrics, March 8th, 2021 16:00”

“SAuth: protecting user accounts from password database leaks”, Elias Athanasopoulos, University of Cyprus, March 10th, 2021 16:00

“A Retrospective on an Overlay-based DDoS Defense Mechanism”, Angelos Keromytis, Georgia Tech, March 22nd, 2021 17:00

“Software Specialization for Attack Surface Reduction”, Michalis Polychronakis, Stony Brook University, March 29th, 2021 16:00

“Stop tracking me Bro! Differential Tracking of User Demographics on Hyper-Partisan Websites”, Panos Papadopoulos, Telefonica Research, April 19, 2021 16:00

Οι ομιλίες θα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/95001863724?pwd=a3h1eitCMTJ5RGtEU3dTQ2haVlczQT09