Κρήτη: Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση έχει εστιακό βάθος 14,2 χιλιομέτρων και είναι μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (28/4) ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης. Το επίκεντρο καταγράφεται ανοιχτά του Ηρακλείου και σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς ήταν 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα όμως με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι της τάξης των 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 52 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου Κρήτης με εστιακό βάθος 14,2 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, στις 23, σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 2:38 μ.μ. σήμερα, Τρίτη, εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή 16 χιλιόμετρα νότια της Σούγιας Χανίων. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμήθηκε στα 7 χιλιόμετρα. Συνέπεσε μάλιστα την ίδια ώρα που στο νησί πραγματοποιούνταν η μεγάλη αντισεισμική άσκηση «Μίνωας».

Στις 24 σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι νότια του Ηρακλείου. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:52 και το επίκεντρό του εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα νοτίως του Τσούτσουρα

