Κρήτη:Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του έργου “MΟVING” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης

Διαμορφώνοντας το μέλλον των ορεινών περιοχών της Ευρώπης:

Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του έργου “MΟVING” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης

Στις 11 Ιανουαρίου, περισσότεροι από 50 ευρωπαίοι υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες σχετικά με τις ορεινές περιοχές συνήλθαν στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, για να συζητήσουν το μέλλον των ορεινών περιοχών και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ μετά το 2027. Η συζήτηση ήταν μέρος του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Προοπτικής Διερεύνησης για ανθεκτικές ορεινές περιοχές, που διοργανώθηκε από το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο MOVING (Mountain Valorisation through Interconnectedness and Green Growth).

H Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο «MOVING», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “HORIZON 2020”. Στο σχέδιο επιπρόσθετα συμμετέχουν 23 εταίροι από 16 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένων 4 χωρών εκτός ΕΕ – Τουρκία, Σερβία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι εταίροι του σχεδίου είναι εκπρόσωποι διαφόρων τομέων και κλάδων, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καινοτομίας καθώς επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δικτύων, Περιφερειακών Αρχών και αγροτικών ορεινών περιοχών από τις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι το Πανεπιστήμιο της Cordoba στην Ισπανία.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από κοινού από τα γραφεία αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Τοσκάνης και της Περιοχής του Λίγηρα (Pays de la Loire – Γαλλική Διοικητική Περιοχή) και ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τον Roberto Scalacci, Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Τοσκάνης.

Ως εκ τούτου, η Mar Delgado, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα και συντονίστρια του έργου MOVING, προετοίμασε το έδαφος εκφράζοντας την πρόοδο των προσπαθειών για την ενσωμάτωση της έρευνας, της πολιτικής και της κοινωνίας μέσα στις αλυσίδες αξίας.

Το εργαστήριο, που εμπλουτίστηκε με συμμετοχικές συνεδρίες βασισμένες σε πρόσφατες μελέτες προοπτικής, είχε ως στόχο τον καθορισμό στρατηγικών οδών για τις ορεινές περιοχές έως το 2030. Εστιάζοντας σε τέσσερα βασικά αρχέτυπα – Οικονομία, Φύση, Γνώση και Καινοτομία, Εξειδίκευση και Διαφοροποίηση – ειδικοί από όλη την Ευρώπη εργάστηκαν για την ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών επιλογών για αυτούς τους ζωτικούς τομείς.

Η Isabel Carvalhais, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στέλεχος του RUMRA & Smart Villages Intergroup (Διακομματική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Αγροτικές, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές και τα Έξυπνα Χωριά), εμβάθυνε στις μελλοντικές προοπτικές των ορεινών περιοχών. Ως βασικός υποστηριχτής των αγροτικών περιοχών και εισηγήτρια του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές και την ανανέωση των γενεών των αγροκτημάτων της ΕΕ, εξέφρασε την ανάγκη για μια παραδειγματική αλλαγή στη χάραξη πολιτικής, δηλώνοντας: «Εδώ και τρεις δεκαετίες, εφευρίσκουμε εκ νέου τον τροχό. Χρειαζόμαστε πραγματική ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση πολιτικών. Τα εις βάθος, αναλυτικά στοιχεία από το MOVING πρόκειται να οδηγήσουν σε αποτελεσματική χάραξη πολιτικής για τις ορεινές περιοχές».

Η Arianna Pasa, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, υπογράμμισε τη δέσμευση της ΕΕ για τις ορεινές περιοχές. Παρά την απουσία συγκεκριμένης ευρωπαϊκής ατζέντας για τις ορεινές περιοχές, επεσήμανε ότι η υποστήριξη των ορεινών περιοχών αναφέρεται στα άρθρα 174 και 175 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Dominique Barjolle, Πρόεδρος του Forum Origin, Diversity and Territories, παρουσίασε πρωτοποριακά σενάρια προοπτικής για το 2050 που περιγράφονται στις 23 ορεινές περιοχές του MOVING. Αυτά τα φιλόδοξα σενάρια, που προσφέρουν οραματικά μονοπάτια για τις ορεινές περιοχές, αμφισβητούν την επικρατούσα απαισιοδοξία και χαράσσουν μια πορεία θετικής αλλαγής. «Οι τοπικές κοινωνίες είναι το κλειδί για να μεταμορφώσουν το μέλλον τους. Το MOVING είναι ζωτικής σημασίας για την αλλαγή των αντιλήψεων, ενδυναμώνοντάς τες ώστε να είναι οι αρχιτέκτονες του δικού τους πεπρωμένου μέσω της ενδυνάμωσης, της συλλογικής δράσης και της βελτιωμένης διακυβέρνησης», τόνισε η κ. Barjolle.

Οι απογευματινές συζητήσεις εμβάθυναν σε πολιτικές για την κλιμάκωση των Στρατηγικών Επιλογών για τις αλυσίδες αξίας των ορεινών περιοχών, εστιάζοντας σε παγκόσμιες προοπτικές και σε συγκεκριμένες γνώσεις από τη Γαλλία και την Καταλονία της Ισπανίας.

Η Rosalaura Romeo, Συντονίστρια της Γραμματείας Ορεινής Συνεργασίας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε την αναγκαιότητα συλλογικών προσπαθειών για βιώσιμη ορεινή ανάπτυξη, επισημαίνοντας πρωτοβουλίες όπως την ενίσχυση και στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και ένα σύστημα πιστοποίησης για οικολογικά ορεινά προϊόντα, που επηρεάζουν περισσότερες από 140 οργανώσεις παραγωγών.

Ο Thomas Bunel, από τη Γαλλική Εθνική Υπηρεσία για την Εδαφική Συνοχή (ANCT) εμβάθυνε στις πτυχές των Γαλλικών Πολιτικών για τις Ορεινές Περιοχές. Προσδιόρισε τρία βασικά στοιχεία – την Ενδυνάμωση, τη Συλλογική Δράση και τη Διακυβέρνηση – ως πυλώνες προσέγγισης της Γαλλίας στην πολιτική για τις ορεινές περιοχές.

Ο Bernat Claramunt, από το Κέντρο Ερευνών Οικολογικών και Δασικών Εφαρμογών (CREAF), αποσαφήνισε τις πρόσφατες ενημερώσεις του Νόμου για τα Καταλονικά Υψηλά Όρη. Αυτός ο νόμος στοχεύει να εξισορροπήσει την ευημερία των κατοίκων των ορεινών περιοχών με μια νέα ματιά στους ανθρώπους και τη διακυβέρνηση.

Σε μια τελευταία στρογγυλή τράπεζα με συντονιστή τον καθηγητή Gianluca Brunori από το Πανεπιστήμιο της Πίζας, ο Διευθυντής της Euromontana Guillaume Corradino, υπογράμμισε τη σημασία των εις βάθος αναλύσεων που παρέχονται από έργα όπως το MOVING, τα οποία προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες για την προστιθέμενη αξία των αλυσίδων αξίας ορεινών περιοχών πέρα από την οικονομική τους αξία.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Forum Origin, Diversity and Territories (ODT Forum), την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Καινοτομία στην Τοπική Ανάπτυξη και την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Προϊόντα Προέλευσης, σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση των ορεινών περιοχών και τη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

