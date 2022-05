Κρήτη:Τακτική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου ROBINSON με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες

Η τακτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου ROBINSON- -« Smart integRation Of local energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent eNergy Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά» του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON 2020, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου και μέλη της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης στις 28 -29 Απριλίου 2022 στις Βρυξέλλες του Βελγίου, όπου συζητήθηκαν διοικητικά και επιστημονικά θέματα υλοποίησης του έργου.

Το έργο διανύει το 2ο έτος υλοποίησης του και έχει συνολική διάρκεια 4 χρόνια. Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης στο έργο, συνολικά συμμετέχουν 18 εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο σκοπός του έργου «ROBINSON» είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα σε τοπικό επίπεδο (Energy Management System–EMS), για να βοηθήσει τα νησιά με βιομηχανικές δραστηριότητες στην μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, διασφαλίζοντας μια καθαρή, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική παροχή ενέργειας, μέσω ενός συνδυασμού υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πιλοτική εγκατάσταση θα είναι στο νησί Eigerøy στη Νορβηγία , ενώ στα νησιά ακόλουθοι ( Κρήτη και Western Isles στη Σκωτία) θα υλοποιηθούν τα Σχέδια Αναπαραγωγής.

Στη συνάντηση του έργου παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου καθώς και τα τεχνικά προβλήματα στη κατασκευή των πρωτότυπων συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης. O κ. Γ. Αραμπατζής, καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσίασε το αρχικό πρωτότυπο της πλατφόρμας «ROBINSON Web Evidence Base», ενός ψηφιακού οδικού χάρτη αναπαραγωγής του ενεργειακού συστήματος που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο υλοποιείται για την Περιφέρεια Κρήτης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας και στη συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης: Δαφνομήλη Δήμητρα (συντονίστρια για την Π.Κ), Ρουσάκη Κατερίνα (Τμήμα Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: https://www.robinson-h2020.eu/