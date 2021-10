Κυκλοφόρησε από την Εκδοτική Αθηνών το βιβλίο της Κατερίνας Σέρβη “Ο Πέτρος και η Επανάσταση του 1821”

Κατερίνα Σέρβη

Ο Πέτρος και η Επανάσταση του 1821

Εικονογράφηση: Γιώργος Τζαβάρας

Σελίδες: 44, Τιμή: 14.84€

ISBN: 978-960-213-473-3

Εκδοτική Αθηνών

Η Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 σαν παραμύθι. Ένα εικονογραφημένο παραμύθι που διηγείται ο παππούς, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων στον εγγονό του Πέτρο. Μέσα από τις συζητήσεις παππού και εγγονού ξετυλίγονται όλα τα γεγονότα, στρατιωτικά και διπλωματικά, από την Άλωση της Τριπολιτσάς μέχρι τη δολοφονία του Καποδίστρια με τρόπο απλό, κατανοητό και συνάμα συναρπαστικό.

Το βιβλίο της Κατερίνας Σέρβη και του Γιώργου Τζαβάρα εξαίρει τις αξίες του θάρρους και της επιδίωξης της ελευθερίας, με μια πλούσια εικονογράφηση με την τεχνική του κόμικ, η οποία υποστηρίζει την αφήγηση, ενώ παράλληλα ζωντανεύει με εξαίρετο τρόπο την ατμόσφαιρα της εποχής.

Βιογραφικό Κατερίνας Σέρβη

Η Κατερίνα Σέρβη γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Σπούδασε αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αρκετά χρόνια αργότερα, το 2015, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μουσειολογία, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρίες, ως κειμενογράφος, ενώ παράλληλα άρχισε να γράφει αρχαιολογικούς οδηγούς και παιδικά βιβλία. Δύο από τα βιβλία της, τα «Μισή Μαγική Ώρα στους Δελφούς» και «Αρχαιολόγος από Κούνια», περιλήφθησαν στις Βραχείες Λίστες των Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου, ενώ το graphic novel της «Στη Μάχη του Μαραθώνα», σε εικονογράφηση Θανάση Πέτρου, τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου Γνώσεων 2015. Εκτός από τη συγγραφή παιδικών βιβλίων, ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση, την εκπόνηση μουσειολογικών μελετών και τη συγγραφή περιεχομένου και αφηγήσεων για ιστοσελίδες και ψηφιακές εφαρμογές πολιτιστικού περιεχομένου.

Βιογραφικό Γιώργου Τζαβάρα

Ο Γιώργος Τζαβάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι απόφοιτος του Tμήματος Γραφιστικής των Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Master of Αrts in Illustration από το University of the Arts του Λονδίνου. Έχει, επίσης, σπουδάσει Σκηνογραφία στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου. Είναι ένας ταλαντούχος εικονογράφος και γραφίστας, που έχει εργαστεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής στη διαφήμιση, τις εκδόσεις και τα περιοδικά. Τα έργα του είναι εμπνευσμένα από τις αντιφάσεις και το Παράλογο που συναντώνται στην πραγματική ζωή και τη λογοτεχνία. Η αγαπημένη του ενασχόληση τα τελευταία χρόνια είναι το Animation