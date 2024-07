Λασίθι:Φεστιβάλ Ιεράπετρας με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

«11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & AWARDS»

«5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & AWARDS»

«11η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

«5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & AWARDS»

«5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & AWARDS»

«1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»

Ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Ιδρύτρια του «Διεθνούς Διαγωνιστικού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας», του «Διεθνούς Διαγωνιστικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης», της «Ακαδημίας Κινηματογράφου Κρήτης», του «Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής», του «Διεθνούς Φεστιβάλ Γαστρονομίας Ανατολικής Κρήτης» και του «Διεθνούς Φεστιβάλ Θάλασσας», σας προσκαλώ με μεγάλη χαρά και συγκίνηση στην 11η επετειακή χρονιά των πεντάστερων Φεστιβάλ μας, από 3 – 25 Αυγούστου 2024, εδώ στον Νότο, στην Ιεράπετρα, την Πύλη της Μεσογείου, για να ταξιδέψουμε και φέτος με ήχους και εικόνες από όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία 11 χρόνια, τα Φεστιβάλ μας πρωταγωνιστούν στο διεθνές πολιτιστικό στερέωμα και προσελκύουν στην Πόλη της Ιεράπετρας και στο Νομό Λασιθίου, ένα πλήθος επαγγελματιών της εγχώριας και της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής, πολιτιστικούς πρεσβευτές από όλο τον κόσμο και κυρίως το σινεφίλ κοινό. Έχοντας εκπληρώσει τα υψηλότερα κριτήρια, τα φεστιβάλ μας αξιολογήθηκαν με την Σφραγίδα Ποιότητας «EFFE» (Europe for Festivals, Festivals for Europe), αναδείχθηκαν πέντε αστέρων «Gold» κινηματογραφικοί θεσμοί από το Film Freeway του Hollywood και εκτοξεύθηκαν στην πρώτη θέση των μεγαλύτερων διεθνών φεστιβάλ του πλανήτη.

Επισφράγιση της πολιτιστικής ποιότητας των Φεστιβάλ μας, αποτελεί η λαμπερή συμμετοχή μας, εδώ και 2 χρόνια, στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών, με εκθεσιακό περίπτερο στο Παλάτι των Καννών – μία σπάνια τιμή για ελληνικά κινηματογραφικά φεστιβάλ.

320 ταινίες από 67 χώρες του πλανήτη, θα προβληθούν φέτος στα Επίσημα Διαγωνιστικά Τμήματα των Φεστιβάλ – υπό το βλέμμα των Κριτικών Επιτροπών, που κάθε χρόνο απαρτίζονται από διακεκριμένες προσωπικότητες του Κινηματογράφου, των Γραμμάτων και των Τεχνών, με επίτιμο πρόεδρο τον Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ.

Το «11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards» και το «5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης & Awards», προωθούν υπό την αιγίδα τους Πανόραμα ταινιών, Αφιερώματα, την «11η Ακαδημία Κινηματογράφου Κρήτης», το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Νέους Κινηματογραφιστές» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Τμήμα Πτυχιακών ταινιών του New York College / Greenwich University UK, το Τμήμα Best for Fests του Φεστιβάλ Καννών, την Ελληνοκινεζική διαχρονική μας σύμπραξη «China Dream», το Chaniartoon – International Comic and Animation Festival, το Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού και το Φεστιβάλ Κύθνου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ «11ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & ΑWARDS», ΤΟΥ «5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & AWARDS» ΚΑΙ ΤΗΣ «11ΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

Σάββατο 3 Αυγούστου – 21.00 – Παραλιακή Πλατεία Ιεράπετρας – Δια ζώσης & Online

Livestreaming αναμετάδοση διεθνώς

Την Τελετή Έναρξης του «11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards», που είναι αφιερωμένο στη Διαφορετικότητα, του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης & Awards», που είναι αφιερωμένο στο Θαλάσσιο Τουρισμό και της «11ης Ακαδημίας Κινηματογράφου Κρήτης», κηρύσσουν η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελένη Βλάσση και η διεθνούς φήμης υψίφωνος Ειρήνη Κώνστα, που θα ερμηνεύσει εμβληματικές όπερες.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ανοίγει με το μινωικό δρώμενο «Χορός στο Ιερό Άλσος», το οποίο θα διαδεχτούν ο σπουδαίος μουσικός Βαγγέλης Βαρδάκης με το μαγευτικό βιολί του, η Ακαδημία Χορού «Kallia’s Dance» με την πρωτότυπη χορογραφία «Carmen» και η «Σχολή Χορού Δημήτρη Καπαράκη» με το μουσικό συγκρότημα του Στέλιου Μακρόπουλου. Η βραδιά θα κλείσει με την Τιμητική Προβολή του ντοκιμαντέρ «Μουμπάι, Ιστορίες του Δρόμου» της Ελένης Βλάσση, που θα μας ταξιδέψει στα μονοπάτια της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Προβολές 320 ταινιών από 67 χώρες του κόσμου, δια ζώσης και online, από 4 έως 25 Αυγούστου στην Εσωτερική Αίθουσα Τζαμί από 10 π.μ. έως 00.30 το βράδυ και στην Πλατεία Τζαμί (Θερινό Σινεμά), από 9 μ.μ. έως 00.30 το βράδυ.

• 4 – 11 Αυγούστου: Διαγωνιστικές προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών μυθοπλασίας.

• 8 Αυγούστου: Προβολές του Τμήματος Πτυχιακών Ταινιών New York College / Greenwich University UK.

• 12 – 13 Αυγούστου: Προβολές ταινιών από την «11η Ακαδημία Κινηματογράφου Κρήτης», που φέτος φιλοξενεί το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Νέους Κινηματογραφιστές», του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Chaniartoon – International Comic and Animation Festival και το Φεστιβάλ Κύθνου.

• 13 – 14 Αυγούστου: Αφιέρωμα – Προβολές ταινιών του Τμήματος Best For Fests by Bruno Chatelin του Φεστιβάλ Καννών και προβολές του Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού.

• 16 Αυγούστου: Πανόραμα ταινιών.

• 17 Αυγούστου: Αφιέρωμα στον Κινηματογράφο της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

• 18 Αυγούστου: «China Dream», Τμήμα Κινέζικου Κινηματογράφου.

5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & 5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κυριακή 4 Αυγούστου – 21.00 – Παραλιακή Πλατεία Ιεράπετρας

Μια μαγική Αυγουστιάτικη βραδιά με πολλές εκπλήξεις, αφιερωμένη στον πλούτο της Κρητικής Μουσικής και της Κρητικής Διατροφής, που αναδεικνύει τα ήθη και τα έθιμα της Ανατολικής Κρήτης.

Το Φεστιβάλ Μουσικής, θα φιλοξενήσει καταξιωμένους μουσικούς, ερμηνευτές, αλλά και σπουδαστές του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου:

• Η Ερωφίλη Τζάνου, ο Κωνσταντίνος Τσιαντρής και ο Γιώργος Συλλιγαρδάκης, σε εντεχνολαϊκό πρόγραμμα.

• Το μουσικό σχήμα «Νότος» – LIVE 25 χρόνια μαζί, με τον Γιάννη Ψυλλάκη, τον Θοδωρή Σαμπιωτάκη και τον Δημήτρη Μαστοράκη, σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

• Η Μαρία Γαλυμιτάκη, σε έντεχνες και ελαφρολαϊκές επιτυχίες.

• Ο Αλέξανδρος Lyra, ερμηνεύει έθνικ μουσική, νησιώτικες επιτυχίες και παραδοσιακές κρητικές μαντινάδες.

• Οι σπουδαστές του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου συμμετέχουν με τα μουσικά σχήματα “Outcasts of the South”, “Ταμπουράδες” και “Children of Lighting”. Στην εκδήλωση θα εμφανιστούν: Ι. Νταή, Γ. Πλευράκης, Ι. Πουπάκης, Μ. Τσακιράκης, Ζ. Φωτουλάκη, Μ. Βασιλάκης, Γ. Λαμπράκης, Α. Ντόλκου, Α. Σέλα, Μ. Χριστάκης, Ε. Σαρικλάκη, Δ. Ντελής, Ρ. Σπαθούλα, Ι. Στιβακτάκης, Γ. Χαρδάκης. Συνοδεύει ο καθηγητής τους Γ. Τσαγκαράκης.

Στον ίδιο χώρο, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας θα μας ταξιδέψει στη μοναδική στον κόσμο πανδαισία της κρητικής διατροφής, με γεύσεις από εστιατόρια, ντόπια νοικοκυριά, ζαχαροπλαστεία και πολιτιστικούς συλλόγους της Ιεράπετρας και της Ανατολικής Κρήτης, που θα διαγωνιστούν για τα Βραβεία της Επιτροπής Γευσιγνωσίας, τα οποία θα απονείμουν καταξιωμένοι κριτές από την Κρήτη και την Ελλάδα: Πανταζής Σιμόπουλος, Γρηγόρης Σταματουλάκης, Νίκος Κασαπάκης και η διακεκριμένη σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων και Ακαδημίας Κρήτης, Ιωάννα Παντελάκη – Τερεζάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει ζωντανά την κρητική κουζίνα. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία ενός βιβλίου με παραδοσιακές κρητικές συνταγές, αφιερωμένο στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στην επιμέλεια διοργάνωσης, η Καίτη Παπαδάκη και ο Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης.

Δευτέρα 5 Αυγούστου – 21.00 – Βραδιά Όπερας «Ρωμαϊκή Σιταποθήκη Θόλου Καβουσίου 2000 Χρόνια Μετά…»

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Φεστιβάλ, Ελένη Βλάσση και η Κοινότητα Καβουσίου, ανοίγουν μετά από 2000 χρόνια τη Ρωμαϊκή Σιταποθήκη του Θόλου Καβουσίου, διοργανώνοντας μια φαντασμαγορική παράσταση όπερας με τη σοπράνο Ειρήνη Κώνστα και την πιανίστρια Λορένα Λευκοκοίλου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Κρήτης. Επίσημη καλεσμένη η Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Χρύσα Σοφιανού.

1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ, θα υλοποιηθούν θαλάσσιες δραστηριότητες, με τη συνεργασία του Γιάννη Παπαδάκη, προπονητή του Ναυτικού Ομίλου, στο Παραλιακό Μέτωπο Ιεράπετρας. Ένα ευρύ φάσμα ντόπιων και ξένων επισκεπτών θα συμμετάσχουν στις θαλάσσιες δράσεις μας για να απολαύσουν μία αθλητική εμπειρία αναψυχής, περιπέτειας και χαλάρωσης στη θαλασσοφίλητη Ιεράπετρα.

Παρασκευή 9 Αυγούστου, έμπροσθεν του ξενοδοχείου Ελ Γκρέκο:

Κολύμβηση 200μ. (10–12 ετών), Κολύμβηση 400μ. (13–16 ετών, ενηλίκων, 60+), Κολύμβηση 1000μ. (ενηλίκων), Aquathlon Kids (9–13 ετών): 100μ. κολύμβηση / 400μ. τρέξιμο, Aquathlon Ενηλίκων: 400μ. κολύμβηση / 1600μ. τρέξιμο.

Σάββατο 10 Αυγούστου:

Triathlon Kids (9 – 13 ετών): Κολύμβηση 100μ (έμπροσθεν του Ελ Γκρέκο), Ποδηλασία 1.6χλμ (Ελ Γκρέκο -> Πέτρα Μάρε -> Ελ Γκρέκο), Τρέξιμο 400μ. (Ελ Γκρέκο -> Ταβέρνα Ζορμπάς -> Ελ Γκρέκο).

Beach Water Polo Tournament (ενηλίκων), τουρνουά με μικτές ομάδες ανεξαρτήτου ηλικίας, έμπροσθεν του Ελ Γκρέκο.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δευτέρα 5 έως Πέμπτη 8 Αυγούστου – 19.30 – 22.00

Έκθεση φωτογραφίας δρόμου «Keep Walking», του Δημήτρη Μεσσήνη και Εννοιολογική Έκθεση «Human Stories» του Μάρκου Αγιαννιωτάκη.

Παρασκευή 9 έως Κυριακή 11 Αυγούστου – 17.30

“Η Τέχνη του Κολλάζ και των Ντανταϊστών”, του Michel Foucre, “Φωτογραφική Ματιά”, του Δημήτρη Τζεβελεκάκη και “Ναΐφ Ζωγραφική”, της Ελένης Ανυφαντάκη.

Δευτέρα 19 έως Κυριακή 25 Αυγούστου

«Έκθεση Ζωγραφικής και Κολλάζ» της Τόνιας Περακάκη, της Ελένης Ανυφαντάκη και του Michel Foucre.

WORKSHOP – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 6 Αυγούστου – 19.30

Διαγωνισμός δημιουργικής γραφής και ζωγραφικής «ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ», με τον δάσκαλο του 18ου & 24ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου, Μιχάλη Πιτυκάκη.

Τετάρτη 7 Αυγούστου – 20.30

Ποιητική Βραδιά – 11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης. Ο επιφανής ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, μας καθοδηγεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Ποίηση, την Κρητική Μαντινάδα, τη Στιχουργική και τη Μελοποίηση, φωτίζοντας με την εμπειρία του την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Πέμπτη 8 Αυγούστου

19.00: Διάλεξη και συζήτηση «Αγκαλιάζοντας τη Διαφορετικότητα», από τη συγγραφέα και σεναριογράφο, Βίκυ Χασάνδρα.

21.00: Διάλεξη «Σπασμένες Ψυχές: η γλώσσα του Νίκου Καζαντζάκη», από τον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη.

Σάββατο 10 Αυγούστου – 20.00 – Αμφιθέατρο Μίνως – Κινηματογραφικό Workshop

«Κινηματογράφος και Ζωή», από τους σκηνοθέτες και συγγραφείς, Δημήτρη Παναγιωτάτο, διευθυντή σπουδών του New York College / Greenwich University UK και Δημήτρη Αθανίτη. «Μπορεί η Τέχνη να αλλάξει τον Κόσμο;

Κυριακή 11 Αυγούστου – 21.00 – Παραλιακή Πλατεία Ιεράπετρας

Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων των Φεστιβάλ. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μινωικό μουσικοχορευτικό δρώμενο από την Ακαδημία Χορού «Kallia’s Dance», με θέμα τη «Θάλασσα». Απονομή Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων. Χορευτική παράσταση από την «Σχολή Χορού Δημήτρη Καπαράκη». Συμμετέχει το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου, με το κρητικό παραδοσιακό σχήμα: Μάνος Βασιλάκης, Γιάννης Φανουράκης, Γιάννης Λαμπράκης, Μάνος Μπρόκος, Γιώργος Πλευράκης. Συνοδεύουν οι καθηγητές τους Γιώργος Τσαγκαράκης και Γιάννης Ρασούλης. Τιμητική προβολή της ταινίας «Χρυσή», της Ελένης Βλάσση. Το παραδοσιακό σχήμα «Στεφανάκηδες», θα κλείσει την αυλαία της τελετής λήξης.

Παρασκευή 16 Αυγούστου – 20.00 –Τζαμί Ιεράπετρας

Εκδήλωση ηχοθεραπείας με Gong «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια του Νίκου Καζαντζάκη», με εισηγήτρια την Ασημίνα Πασιφάη.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

3, 4, 5 και 11 Αυγούστου: Livestreaming αναμεταδόσεις.

5 έως 24 Αυγούστου: Ψηφιακό Σινεμά 24 ώρες το 24ώρο, από την ιστοσελίδα των φεστιβάλ www.festivalierapetra.gr.

25 Αυγούστου: Διαδικτυακή Απονομή Βραβείων Κοινού.