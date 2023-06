Λασίθι:Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας του σταθμού στο Φινοκαλιά

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας του σταθμού στο Φινοκαλιά. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 16-17 Ιουνίου 2023 στον Αγ. Νικόλαο και στον Κόμβο Διάχυσης, Έρευνας και Καινοτομίας που στεγάζεται στο σχολείο στο Νοφαλία.

Προσέλευση

Χαιρετισμοί (University of Crete, authorities, stakeholders)

Prof. Paolo Laj, ACTRIS

Academician, Prof. Markku Kulmala, University of Helsinki

Η σημασία των συνεχών/μακροπρόθεσμων ολοκληρωμένων

παρατηρήσεων: Από την τοπική στην περιφερειακή ποιότητα του αέρα

και το κλίμα

Prof. Alfred Wiedensohler, World Calibration Center for Aerosol Physics

Ατμοσφαιρικά παρατηρητήρια και Νέες Τεχνολογίες

Academician, Prof. Jos Lelieveld, Max Planck Institute for Chemistry

Η ποιότητα του αέρα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι επιπτώσεις της

στην κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία

Prof. Maria Kanakidou, University of Crete

Ιστορία 30 χρόνων έρευνας και εκπαίδευσης στο Φινοκαλιά

Σκέψεις από αποφοίτους

Prof. Mihalis Vrekoussis, University of Bremen

Research Director Aleka Gogou, HCMR

Κοκτέιλ – 21.30 Δείπνο για εγγεγραμμένους συμμετέχοντες

Ανοικτές πόρτες στο σταθμό στο Φινοκαλιά

Ξενάγηση από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεύμα στη Ταβέρνα της Οικογένειας Λαμπράκη στο Κουδουμάλο

Κρητική Γευσιγνωσία

Βιωματικές δράσεις για όλες τις ηλικίες στον Κόμβο Διάχυσης

Έρευνας και Καινοτομίας στο Νοφαλιά (ΕΚΦΕ 1ο & 2ο Ηρακλείου και

Ρεθύμνου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Τμήμα Χημείας ΠΚ, EDU4clima)

Μουσικό πρόγραμμα με την μπάντα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο

Νοφαλιά

Κρητικό γλέντι στο Νοφαλιά

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 Επιμελητήριο Λασιθίου, Αγ. Νικόλαος, Λασίθι

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 Άνω Μεραμπέλλο, Λασίθι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο σταθμός Φινοκαλιά και η υποστηρικτική του εγκατάσταση στο Νοφάλια θα

ανοίξουν τις πόρτες τους για μια επίσκεψη στις υποδομές και θα γνωρίσετε

την ομορφιά και τη μοναδικότητα του τόπου, τον πολιτισμό

και την παραδοσιακή κουζίνα.