Λασίθι:Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου και Υπουργείου Τουρισμού για τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ, παρουσία της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη

Μανώλης Μενεγάκης: «Ανοίγει ο δρόμος για μια σύγχρονη, ισχυρή και αναβαθμισμένη ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο»

Ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον Άγιο Νικόλαο, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), παρουσία της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που συνυπογράφηκε από την Υπουργό Τουρισμού και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, επισφραγίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή το 2024 με την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής και οικονομοτεχνικής μελέτης για τις νέες εγκαταστάσεις της Σχολής στη θέση «Φουρνιά» των Λακωνίων.

Με όραμα τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και ενός διεθνούς πρότυπου κέντρου τουριστικής εκπαίδευσης στον Άγιο Νικόλαο, που θα ενισχύσει τον ρόλο της περιοχής ως σημείου αναφοράς για την εκπαίδευση και τον τουρισμό.

Σημειώνεται ότι η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) λειτουργεί αδιάλειπτα στον Άγιο Νικόλαο από το 1995, με τη διαρκή στήριξη του Δήμου προς τη Σχολή, τους σπουδαστές και το προσωπικό της.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα Λακώνια, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Βουλής, της Περιφέρειας Κρήτης, της τοπικής αυτοδιοίκησης,

της Εκκλησίας, της ακαδημαϊκής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και παραγωγικών φορέων. Η εκδήλωση περιλάμβανε χαιρετισμούς, παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Με το Μνημόνιο θεσπίζεται για πρώτη φορά συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την ωρίμανση του έργου. Ο Δήμος εκφράζει την πρόθεσή του να παραχωρήσει έκταση 15 στρεμμάτων στη θέση «Φουρνιά» Μέσα Λακωνίων

, σε άμεση γειτνίαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και με έκταση που ήδη έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο για την ανάπτυξη φοιτητικών εστιών. Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για τις μελέτες, τις αδειοδοτήσεις, τη χρηματοδότηση και την παρακολούθηση της πορείας του έργου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα κοινά συμφωνημένο θεσμικό πλαίσιο

συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την υλοποίηση του έργου. Τόνισε ότι η Σχολή αποτελεί ιστορικό θεσμό της τουριστικής εκπαίδευσης και αξίζει σύγχρονες υποδομές αντάξιες της προσφοράς της. Υπογράμμισε επίσης ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού εκπαιδευτικού πόλου και ενός διεθνούς πρότυπου κέντρου τουριστικής εκπαίδευσης στον Άγιο Νικόλαο.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου της ΝΔ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, τη Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής κ. Βάσια Κουτσούκου,

τη Διεύθυνση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τους σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ, τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Λασιθίου, όλους τους τοπικούς παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία των μελετών, του φακέλου και του Μνημονίου, επισημαίνοντας ότι από την επόμενη ημέρα ξεκινά η προσπάθεια για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την υλοποίηση του έργου.

Η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ως ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη και συνολικά στη χώρα, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμισή της αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Υπουργείου για έναν σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό ελληνικό τουρισμό.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι με την παραχώρηση της δημοτικής έκτασης στη θέση «Φουρνιά» δημιουργείται η βάση για την υλοποίηση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ, ενώ γνωστοποίησε ότι εξετάζεται και η δυνατότητα δημιουργίας φοιτητικών εστιών στον ίδιο χώρο,

ώστε να καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες των σπουδαστών. Υπογράμμισε ακόμη ότι Υπουργείο και Δήμος θα συνεργαστούν στενά για την ωρίμανση του έργου, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, με στόχο την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου που θα αναβαθμίσει την τουριστική εκπαίδευση στην Κρήτη και θα ενισχύσει τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ. κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στην υλοποίηση του έργου και τη βούλησή τους να συμβάλουν, από τη θέση ευθύνης του καθενός, στην προώθηση και ολοκλήρωσή του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου η προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη που εκπόνησε ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η πρόταση προβλέπει την κατασκευή δύο κτιρίων συνολικής

επιφάνειας περίπου 3.330 τ.μ., τα οποία θα στεγάσουν αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια, επαγγελματική κουζίνα, εκπαιδευτικό δωμάτιο ξενοδοχείου, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, διοικητικές υπηρεσίες και χώρους φοιτητικής μέριμνας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός βασίζεται στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, προβλέπει ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α, πλήρη προσβασιμότητα και δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης φοιτητικών εστιών.

Το έργο εκτιμάται σήμερα σε περίπου 8,4 εκατ. ευρώ και η υλοποίησή του προϋποθέτει την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων και με την δυνατότητα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία του Δήμου και του Υπουργείου για την αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών,

ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρη ωριμότητα και να προχωρήσει στη φάση της κατασκευής.