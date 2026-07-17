Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας – Βόνη

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας – Πρωτοφανής προσέλευση χιλιάδων προσκυνητών που συνέρρευσαν στη Βόνη- Οι ευχές του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου

Με πρωτοφανή προσέλευση χιλιάδων προσκυνητών, πραγματοποιήθηκε και φέτος, ο εορτασμός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην φερώνυμη Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Χιλιάδες πιστοί κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της Κρήτης αλλά και από πολλές περιοχές της χώρας, προσήλθαν στην πανηγυρίζουσα Μονή στη Βόνη με κάθε τρόπο, ακόμα και πεζοί, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα και το Λείψανο της Αγίας, να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της και να εκπληρώσουν το τάμα τους.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής, τελέστηκαν η Ακολουθία του Όρθρου και το Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου, συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών Λάμπης, Σφακίων και Συβρίτου κ.κ.. Ιωακείμ και

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, παρουσία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκου Μπελενιώτη, Αντιδημάρχων, Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων κ.α.. Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνας.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, παραμονή της εορτής, τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Σφακίων και Συβρίτου κ.κ. Ιωακείμ, συμπροσευχομένων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, έπειτα εψάλη η Ιερά Παράκληση και ακολούθησε η Ακολουθία του Όρθρου και η Νυκτερινή Θεία Λειτουργία για τους νυχτερινούς προσκυνητές.

«Μεγάλη γιορτή σήμερα για τον τόπο μας! Η πρωτοφανής συμμετοχή προσκυνητών από όλο το νησί και άλλα μέρη της Ελλάδας, επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της χώρας. Η Αγία Μαρίνα ενώνει κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους σε μια μεγάλη γιορτή πνευματικότητας, ελπίδας και αγάπης. Εύχομαι η χάρη της να προστατεύει κάθε οικογένεια, να χαρίζει υγεία, δύναμη, ειρήνη και

αισιοδοξία σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όσους προσήλθαν με ευλάβεια στο μεγάλο προσκύνημα της Βόνης», δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας με αφορμή τη μεγάλη εορτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή της πανηγύρεως, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή προσέλευση και εξυπηρέτηση του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των

προσκυνητών. Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους εργαζόμενους του Δήμου και τους εθελοντές, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή και άρτια διεξαγωγή της μεγάλης πανηγύρεως.