Missing Alert για την 17χρονη Ελένη στην Κρήτη – Αγωνία για την ανήλικη που αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε Missing Alert, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο

Έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.

Η ανήλικη αγνοείται από το απόγευμα της 10ης Ιουλίου 2026, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της και καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά της, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία της μέσω Missing Alert, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τον άμεσο εντοπισμό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η Ελένη Φ. είναι 17 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

“Στις 10/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης η Ελένη Φ. 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/07/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1.60μ, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σόρτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Ελένης Φ., θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού:

http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

e-mail: 116000@hamogelo.gr”https://www.neakriti.gr/