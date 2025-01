Λεηλασίες και κλοπές στο φλεγόμενο Λος Άντζελες – Στους δρόμους η Εθνοφρουρά

Ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες Νέιθαν Χόχμαν προειδοποίησε τους κατοίκους και υποσχέθηκε να τους τιμωρήσει την Τετάρτη, εν μέσω αναφορών για λεηλασίες στην κομητεία, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις πολλαπλές πυρκαγιές που μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας πυρκαγιάς Pacific Palisades.

«Ενώ η κοινότητα συσπειρώνεται για να στηρίξει ο ένας τον άλλον, γνωρίζουμε επίσης τα άτομα που στοχεύουν σε ευάλωτα θύματα για να εκμεταλλευτούν αυτή την ατυχία, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν την ευπάθεια εκείνων που έχουν ήδη υποστεί τόσα πολλά», ανέφερε ο εισαγγελέας σε ανακοίνωσή του.

«Ας γίνει γνωστό ότι όσοι προσπαθούν να επωφεληθούν παράνομα από τον πόνο και τη δυστυχία των άλλων -είτε μέσω λεηλασίας, απάτης, κλοπής, διάρρηξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εγκληματικής δραστηριότητας- δεν θα μείνουν ατιμώρητοι».

Ο ίδιος ο Χόχμαν και άλλες αρχές έχουν ορκιστεί να θέσουν τους κλέφτες και άλλους εγκληματίες προ των ευθυνών τους στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

«Σε όσους υπομένουν τις δυσκολίες, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας», δήλωσε. «Ευχαριστούμε τους γενναίους πρώτους ανταποκριτές μας που εργάζονται ακούραστα για να προστατεύσουν την κοινότητά μας από αυτή την καταστροφή. Εκτιμούμε εσάς και όλα όσα κάνετε».

People need to be on high alert for organized criminal syndicates going into Los Angeles neighborhoods on scooters, e-bikes and motorcycles. They’re wearing masks & backpacks.

It’s suspected that these gangs are starting the fires then looting the homes. pic.twitter.com/ifK5gaJvj5

— J Stewart (@triffic_stuff_) January 10, 2025