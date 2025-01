Λος Άντζελες: Timelapse βίντεο δείχνει την ιλιγγιώδη εξάπλωση της φωτιάς

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 130.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις περιουσίες τους στο Λος Άντζελες – Πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Οι φλόγες, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους, εξαπλώνονται ραγδαία και κάνουν στάχτη κατοικίες, επιχειρήσεις και εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος.

Οι τοπικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την απομάκρυνση των κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τον καπνό και η ορατότητα περιορισμένη, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, πιστεύει ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά λάθος σε έναν κήπο γύρω στις 10:00 το πρωί της Τρίτης (7/1). Όπως είπε στους δημοσιογράφους, η φωτιά «εξαπλώνεται με ταχύτητα πέρα ​​από οτιδήποτε έχουμε δει. Τώρα δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχουμε συναντήσει στη ζωή μας».

Ξηρασία, ζέστη, πολύ ισχυροί άνεμοι: «Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέκλιναν» φέτος τον χειμώνα στο Λος Άντζελες και μπορούν να εξηγήσουν εν μέρει τις τεράστιες, καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται εκεί, αν και οι επιστήμονες δεν θεωρούν υπαίτια μόνο την κλιματική αλλαγή.

Την ώρα που μαίνονται τα πύρινα μέτωπα, έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση για την επέκταση του αστικού ιστού της δεύτερης πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ και για τη διαχείριση των γύρω δασών.

Από την 1η Ιουλίου 2024 ως τις 5 Ιανουαρίου έπεσαν στο κέντρο του Λος Άντζελες μόλις τέσσερα χιλιοστά βροχής

Σύμφωνα με την ίδια, «η πιο ξεκάθαρη απόδειξη» αυτού είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται από τις αρχές του χειμώνα στο Λος Άντζελες, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι περίπου στους 20° Κελσίου.

Αν και δεν είναι γνωστή η αιτία των πυρκαγιών που μαίνονται τώρα στην περιοχή του Λος Άντζελες, «η κλιματική αλλαγή, στην οποία συμβάλλουν οι άνθρωποι, αυξάνει τη ζέστη, γεγονός που προκαλεί το ξέσπασμα πυρκαγιών», σχολίασε ο Πάτρικ Γκονζάλες κλιματολόγος στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.

Το 2024 αναμένεται να είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ, κάτι που ισχύει και για άλλες χώρες, ενώ οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων.

Η Καλιφόρνια επηρεάστηκε το 2024 από το φαινόμενο Ελ Νίνιο που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και κατά συνέπεια αύξηση της βλάστησης στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Το δεύτερο εξάμηνο παρατηρήθηκε ξηρασία στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

