Μανώλης Χνάρης : «Κοινωνικό αίτημα η εύλογη και γενναία παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων διόρθωσης της παράνομης κτηματολογικής ανάρτησης στο Ρέθυμνο»

Με νέα Κοινοβουλευτική παρέμβαση, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μανόλης Χνάρης επαναφέρει στη Βουλή των Ελλήνων το κοινωνικό αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων διόρθωσης της παράνομης κτηματολογικής ανάρτησης στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, ο Μ. Χνάρης προέβη στην εν λόγω παρέμβαση, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 5345/1-7-26 Ψηφίσματος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, με το οποίο τα μέλη του εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους, καθώς, όπως υπογραμμίζεται, «μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία

ανταπόκριση στις εκκλήσεις και παρεμβάσεις τόσο του ίδιου του Δικηγορικού Συλλόγου όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης στα πλαίσια της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα μέλη του Συλλόγου: «η ανακοινωθείσα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέχρι την 6-7-2026 κρίνεται ανεπαρκής και στην πραγματικότητα εμπαίζει τους πολίτες», δεδομένου ότι θίγονται τα δικαιώματά τους από σφάλματα και παραλείψεις του αναδόχου του έργου της κτηματογράφησης στο ν. Ρεθύμνου.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «τίθενται σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών» και συγκεκριμένα «το δικαίωμά τους για παροχή έννομης προστασίας και προηγούμενης ακρόασης, καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών».

Σε συνέχεια των ανωτέρω δεδομένων, το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου αποφάσισε ομόφωνα «την αποχή των μελών του από παραστάσεις σε όλα τα δικαστήρια, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026», παραθέτοντας τα εξής αιτήματα:

– Την πραγματική και ουσιαστική παράταση της προθεσμίας υποβολής προδήλων σφαλμάτων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Π.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων για δικαιώματα που δηλώνονται για πρώτη φορά ανεξαρτήτου του τρόπου κτήσης αυτών, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026.

– Την αντίστοιχη και ανάλογη παράταση του προβλεπόμενου χρόνου για την πλήρη και αναλυτική εξέταση των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου.

– Και τέλος, την πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου του έργου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Κτηματολογίου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα κυριότητας των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, καθώς και του ζητήματος που προκύπτει από τις εκκρεμείς διαδικασίες αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Δεδομένου ότι κρίνεται αναγκαίο να δοθεί άμεση λύση στα ως άνω ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου προβλήματα και καθώς τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω Ψήφισμα τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια αιτήματα, ο Μ. Χνάρης αιτήθηκε την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και την ενημέρωση της Βουλής.