Μαρινάκης: «Προχωράμε δυνατά»

Το 10ο πρωτάθλημα από τότε που τον ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέκτησε ο Ολυμπιακός, απόδειξη της επιτυχίας του αλλά και της δέσμευσής του ότι ταβάνι είναι ο ουρανός. «Όλοι μαζί δυνατά θα συνεχίσουμε, ώστε τη νέα περίοδο να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη», είναι το μήνυμά του για την κατάκτηση του 47ου πρωταθλήματος του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά:

«Σήμερα ολόκληρη η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ γιορτάζουμε περήφανα το 47ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μας! «Στιγμές της δόξας σου, χαρές δικές μας»! Όλοι μαζί δυνατά θα συνεχίσουμε, ώστε τη νέα περίοδο να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! / Today the entire OLYMPIACOS family, we proudly celebrate our 47th CHAMPIONSHIP title! “Your moments of glory, our moments of happiness”! All together, we shall continue strong to achieve even higher goals in Greece and Europe. HURRAY FOR OLYMPIACOS!»

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: