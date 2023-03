Meliá Hotels International: Ο πιο βιώσιμος ξενοδοχειακός Όμιλος παγκοσμίως για το 2022 από την S&P Global

Η Παγκόσμια Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας της Standard & Poor’s κατατάσσει για ακόμα μία φορά τη Meliá ως την πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 2022, στην κατηγορία Ξενοδοχεία, Θέρετρα και Κρουαζιέρες.

Ο κορυφαίος ξενοδοχειακός ισπανικός Όμιλος Meliá Hotels International έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην πρόσφατη Παγκόσμια Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας της Standard & Poor’s στον ταξιδιωτικό κλάδο, μία αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας για το 2022. Το αποτέλεσμα επετεύχθη παρά την αυστηρή ανάλυση, η οποία προκάλεσε μειώσεις στη συνολική βαθμολογία του 25% των περισσότερων από 10.000 εταιρειών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Ο γνωστός οίκος της S&P αναλύει και αξιολογεί τις επιδόσεις βιωσιμότητας των εταιρειών σε όλους τους κλάδους παγκοσμίως, με επίκεντρο τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και τη διακυβέρνηση, καθώς και σε συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τη βιομηχανία. Από το 2018, η Meliá συμμετέχει και διακρίνεται, καθώς το 2018 κατέλαβε την τρίτη θέση στον κλάδο, ενώ από το 2019 έως το 2021 κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατάταξη σε Ισπανία και Ευρώπη και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Από τις 20 Ιανουαρίου, η νέα αξιολόγηση τοποθετεί τη Meliá στην κορυφή της κατάταξης του κλάδου, με συνολική βαθμολογία 74 βαθμών στους 100. Από τις τρεις διαστάσεις που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, η Meliá έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στον κλάδο στις δύο πρώτες (Κοινωνική, με 72 βαθμούς – την ίδια βαθμολογία που έλαβε η Asset World Corporation – και Οικονομική και Διακυβέρνηση με 81 βαθμούς) και επίσης, ηγείται του κλάδου σε κριτήρια όπως:

• Διαχείριση κινδύνου και κρίσης

• Περιβαλλοντική αναφορά

• Στρατηγική για το κλίμα

• Κοινωνική αναφορά

• Ανθρώπινα δικαιώματα

• Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου

• Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες

Μετά τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό κλάδο, οι πιο άυλες πτυχές των εταιρειών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Όπως αναφέρει ο Gabriel Escarrer, αντιπρόεδρος και CEO της Meliá Hotels International: «Στο τρέχον πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, η βιωσιμότητα έχει καταστεί ως μία από τις σημαντικότερες αξίες για τις εταιρείες. Για εμάς στη Meliá, ιδίως λόγω του οικογενειακού χαρακτήρα που έχει ο Όμιλος, η βιωσιμότητα συνιστά πλέον καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση του μετασχηματισμού μας, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας, καθώς και των εργαζομένων, των μετόχων και των επενδυτών, των ιδιοκτητών ξενοδοχείων και γενικότερα της κοινωνίας. Για όλους αυτούς, είμαστε περήφανοι που έχουμε πετύχει για άλλη μία φορά αυτή την αναγνώριση ως η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στον κόσμο».

www.meliahotelsinternational.com

Περισσότερα για τη Meliá Hotels International

Η Meliá Hotels International ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα (Ισπανία) και διαθέτει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία (χαρτοφυλάκιο και pipeline) σε περισσότερες από 40 χώρες, κάτω από την ομπρέλα 10 brands: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá και Affiliated by Meliá. Η εταιρεία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των resorts, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία της για την εδραίωση της αναπτυσσόμενης leisure αστικής αγοράς. Ο Όμιλος αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των resorts, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία του για την εδραίωση της αναπτυσσόμενης leisure αστικής αγοράς. Η δέσμευσή του για υπεύθυνο τουρισμό οδήγησε τον Όμιλο να γίνει η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Η Meliá Hotels International περιλαμβάνεται επίσης στον δείκτη IBEX 35 του χρηματιστηρίου της Ισπανίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.meliahotelsinternational.com