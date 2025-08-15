ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι – Από τη φωτιά, σε φάρμα vegan

Από: ΠΚ team

Η Μέλπω ονομάστηκε έτσι γιατί εκανε συνέχεια «μεεεε» καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής σε ασφαλές σημείο.

Το πρόβατο που διασώθηκε από τη φωτιά στην Πάτρα, στην αγκαλιά ενός νεαρού που το μετέφερε με το μηχανάκι, βόσκει πλέον ανέμελο σε φάρμα vegan. Το όνομά του, Μέλπω.

Η φωτογραφία του έγινε viral ενώ σε βίντεο του Independent ακούγεται ο οδηγός, ο Όλσι, να περνάει με το μηχανάκι του ανάμεσα στον κόσμο και φωνάζει «έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη», με τη Μέλπω να έχει κουρνιάσει τρομοκρατημένη στην αγκαλιά του.

Ο Όλσι είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές που απεγκλώβισαν ζώα από τις πληγείσες περιοχές. Η Μέλπω ονομάστηκε έτσι γιατί εκανε συνέχεια «μεεεε» καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής σε ασφαλές σημείο. Μαζί της στη φάρμα είναι και άλλα δύο πρόβατα που διασώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα. Στο ένα από αυτά, δόθηκε το όνομα Χαλβάς.

«Έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη» φώναζε ο Όλσι καθώς περνούσε με το πρόβατο αγκαλιά

Ήδη από την Τρίτη 12 Αυγούστου η Dogs Voice, το Δίκτυο Διάσωσης Άγριας Ζωής – ΔΙΔΑΖ η Vegan Farm (όπου βρίσκονται τα πρόβατα) και άλλοι, προσπάθησαν να περάσουν προς την Αχαΐα για διασώσεις όμως συνάντησαν τον δρόμο κλειστό και δεν τους επετράπη να συνεχίσουν στο μέτωπο.

Την επόμενη μέρα, από την Ειδική Γραμματεία Ζώων δόθηκε ειδική άδεια σε όλες αυτές τις έμπειρες ομάδες να επιχειρήσουν για να σώσουν ζώα συντροφιάς παραγωγικά ζώα που είτε αφέθηκαν να καούν για την αποζημίωση, είτε απλά κανείς δεν είχε την τεχνογνωσία πως να τα βοηθήσει. Εν τέλει διασώθηκαν 70 σκύλοι, 14 γάτες και μέχρι στιγμής 19 ζώα φάρμας.

 

Πηγή: in.gr

