Μιχάλης Ηλιάσκος:΄΄Η αγάπη που μου δάνεισες΄΄

Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΕΣ

Πόσες φορές νοιώθουμε μια δανεική αγάπη;

Aγάπη που δανείζεται, δεν είναι αγάπη.

Είναι αλήθεια πως αυτή η Αγάπη μπορεί να εξυπηρετεί για κάποιο διάστημα,

αλλά σίγουρα δεν είναι αληθινή, γιατί η αληθινή αγάπη δεν δανείζεται,

χαρίζεται και διαρκεί για πάντα.

Αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει το τραγούδι, να μην επενδύουμε

σε αγάπες που δεν μας αξίζουν…

Η αγάπη που μου δάνεισες…

Περνούν τα χρόνια σαν τα τρένα της γραμμής,

Τα όνειρα μου επιβάτες δίχως στάση,

Χρόνια περίμενα να έρθεις να με βρεις,

Το δρομολόγιο αυτό το χεις ξεχάσει.

Ρεφρέν

Πως να πιστέψω στην αγάπη που μου δάνεισες,

Σε μια στιγμή την πήρες όλη πίσω,

Πίκρα χαμόγελα απ τα χείλη σου μου χάρισες

Την απουσία σου πες μου πως να νικήσω.

Οι υποσχέσεις έχουν μείνει στα παράθυρα,

Και περιμένουν κάποια μέρα να φανείς,

Μα εσύ έχεις πάρει της καρδιάς μου όλα τα λάφυρα,

Και με λησμόνησες στον κόσμο όσο κανείς.

Στίχοι : Αριστείδης Μωυσιάδης

Μουσική : Μιχάλης Ηλιάσκος

Μουσική επιμέλεια – Κανονάκι – Κρουστά – Μπάσο – Λαούτο : Ανδρέας Κανταρίδης Ακορντεόν – Ηθοποιία : Αργυρώ Τομάζου

Σκηνοθεσία – video production – performer : Μιχάλης Ηλιάσκος

Ο Μιχάλης Ηλιάσκος γεννήθηκε στο Όστφιλντεν της Γερμανίας το 1981 και ζει στην Αλεξανδρούπολη.

Είναι βραβευμένος τραγουδιστής, μουσικός (κλασσική και ακουστική κιθάρα), σκηνοθέτης, σεναριογράφος, filmmaker, τραγουδοποιός, στιχουργός .

Ιδιοκτήτης του studio GNV Music & Film production και ηχολήπτης.

Γράφει μουσική, που κυμαίνεται στα είδη της παραδοσιακής, της ροκ, της σύγχρονης έντεχνης και πειραματικής μουσικής, και τραγούδια με ελληνικό στίχο.

Σε μικρή ηλικία δημιούργησε το μουσικό συγκρότημα Οιωνός (Οιωνός, CD single, 2003 και Ταξίδι στο όνειρο, CD ανεξάρτητη παραγωγή 2011) που παρουσιάστηκαν σε πλήθος συναυλιών ανά την Ελλάδα.

Επί μία δεκαετία στηρίζει καλλιτεχνικά το πολιτιστικό φεστιβάλ της Δημοτικής Ενότητας Φερών ‘Βήρεια’ και ιδίως της ιδιαίτερης πατρίδας του στον Έβρο, του Πέπλου.

Το 2020 ετοιμάζει σε συνεργασία με τη σκηνοθέτιδα, χορεύτρια, χορογράφο, και ηθοποιό Κατερίνα Γιαννακοπούλου ένα μικρού μήκους φιλμ με θέμα την ηρωίδα του 1821 Δόμνας Βισβίζη με τίτλο “The Tragedy of Domna Visvizi” μέσα απο το τραγούδι ΄΄Γλυκειά μου εσύ Μαντόνα΄΄ Το φιλμ συμμετάσχει στα διαγωνιστικά τμήματα διεθνών φεστιβάλ όπου και κερδίζει 44 βραβεία.

Festival “The Tragedy of Domna Visvizi” Oniros Film Awards BEST EXPERIMENTAL FILM BEST SONG (GRAND JURY AWARD) BEST SCENORAPHY BEST DANCE CHOREOGRAPHY BEST SOUND DESIGN (HONORABLE MENTION) Filmcon Awards BEST INSPIRATIONAL FILM New York Film Awards BEST INSPIRATIONAL FILM Sicily Independent Film Awards BEST MUSIC VIDEO Los Angeles Film Awards BEST ROMANCE FILM (HONORABLE MENTION) New York International Film Awards BEST ROMANCE FILM BEST SCENOGRAPHY BEST VOICE OVER BEST DANCE CHOREOGRAPHY Vegas Movie Awards BEST ROMANCE FILM BEST DUO BEST DANCE CHOREOGRAPHY BEST VOICE OVER BEST SOUND DESIGN Oasis Film Awards BEST MUSIC VIDEO

και στόχος είναι να προκύψει από αυτό μια ταινία μεγάλου μήκους.

Το 2019 το studio GNV music & Film production ανέλαβε την μουσική επιμέλεια, την κινηματογράφιση και την δημιουργία του βίντεο προβολής (τρέιλερ) το 11ο Πανθρακικό Αντάμωμα .

Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τον χρυσό παραολυμπιονίκη Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη που συμμετείχε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού

Δώσε κουράγιο στέλνοντας μήνυμα ζωής.

Το 2015 δημιουργεί το πρότζεκτ Greek Natural Videos, μια σειρά βιντεοσκοπημένων τραγουδιών (δικών του αλλά και διασκευών άλλων καλλιτεχνών) που γυρίζονται σε τόπους της Ελλάδας εστιάζοντας στα φυσικά κάλλη και τον πολιτισμό της χώρας σε συνεργασία με πλειάδα καλλιτεχνών (μουσικών, στιχουργών, ποιητών, χορευτών κ.ά.).

Παράλληλα, από το 2015 συνεργάζεται με τον μουσικό Βαγγέλη Δροσάκη που παίζει δέκα διαφορετικά μουσικά όργανα στη σειρά μουσικών συνθέσεων Γαλάζιες Νότες, όπως και στο μουσικό πρόγραμμα 7 ψυχές .

Από το 2003 ως σήμερα έχει δώσει πολλές συναυλίες και έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά συμμετείχε στις εξής συναυλίες: Κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης άνοιγμα συναυλίας των Όναρ και Ξύλινων Σπαθιών (2003). Φεστιβάλ Άρδα άνοιγμα συναυλίας του Γιάννη Κότσιρα (2005). Φεστιβάλ Τυχερού άνοιγμα συναυλίας των Ευρυδίκη, Δημήτρη Κοργιαλά (2006). Συμμετοχή στη συναυλία του Βασίλη Λέκκα στο Θέατρο Φερών (2007). Φεστιβάλ Προσοτσάνης Δράμας άνοιγμα συναυλίας Locomondo (2015). Συμμετοχή στη συναυλία του Λεωνίδα Μπαλάφα στο Σουφλί (2016). Συνάντηση Νέων Άρδα με την Έλενα Παπαρίζου (2016). Φεστιβάλ Άρδα άνοιγμα συναυλίας του Στέλιου Ρόκου (2017). Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρούπολης άνοιγμα συναυλίας της Νατάσσας Μποφίλιου (2018). Πανθρακικό Αντάμωμα Σουφλίου συναυλία για τα 16 χρόνια μουσικής πορείας του (2019).

Ενδεικτικά έργα και συνεργασίες του:

Μη με χτυπάτε άλλο – Περικλής Ρεΐζης

Δώσε Κουράγιο - Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης

Αυτός ο κόσμος – Αριστείσης Μωυσιάδης

Το φυλαχτό - Κατερίνα Γιαννακοπούλου

Ανταλλαγή πληθυσμών -Χρήστος Βαλκάνης

Θα σου πω ένα παραμύθι - Σωτηρία Ιωαννίδου

Άγνωστη Μάνα - Χρήστος Βαλκάνης

Ο ποιητής που ψάχνει φως - Ηλίας Παπάς

Μάτια μου γλυκά - Χρήστος/Χάρης Ηλιάσκος

Το 2022 ετοιμάζει τη νέα δισκογραφία του με τίτλο ”Μονογραφία”.

θα συμμετέχουν 8 ποιητές και 8 μουσικοί.