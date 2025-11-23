Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης

Στ. Αρναουτάκης: Αποτίουμε φόρο τιμής στους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για τη θυσία τους

« Ημέρα μνήμης και τιμής για την Εθνική Αντίσταση και τους αγωνιστές της η σημερινή. Ημέρα κατά την οποία η σκέψη γυρνά σε όλους όσοι αγωνίστηκαν να μην χαθούν τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, του χρέους στην πατρίδα.

Η ιστορική μνήμη υποκλίνεται στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση και θάρρος, πολεμώντας τον φασισμό και υπερασπιζόμενοι τις ανθρωπιστικές αξίες.

Ως Περιφέρεια Κρήτης αποτίουμε φόρο τιμής στους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για τη θυσία τους, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς.»