ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στ. Αρναουτάκης: Αποτίουμε φόρο τιμής στους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για τη θυσία τους

« Ημέρα μνήμης και τιμής για την Εθνική Αντίσταση και τους αγωνιστές της η σημερινή. Ημέρα κατά την οποία η σκέψη γυρνά σε όλους όσοι αγωνίστηκαν να μην χαθούν τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, του χρέους στην πατρίδα.

Η ιστορική μνήμη υποκλίνεται στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση και θάρρος, πολεμώντας τον φασισμό και υπερασπιζόμενοι τις ανθρωπιστικές αξίες.

Ως Περιφέρεια Κρήτης αποτίουμε φόρο τιμής στους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για τη θυσία τους, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στις εκδηλώσεις για τα...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συμμετείχε...

Στ. Αρναουτάκης: Με 2 εκ. ευρώ χρηματοδοτεί...

0
Την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης με το ποσό των...

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στις εκδηλώσεις για τα...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συμμετείχε...

Στ. Αρναουτάκης: Με 2 εκ. ευρώ χρηματοδοτεί...

0
Την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης με το ποσό των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Κρήτη στους «πρωταθλητές» της καλλιέργειας ελιάς
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου : Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST