«Μιραμπέλλο 2026» – Το πρόγραμμα των Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου μέχρι τις 31 Ιουλίου

17/7 Άγιος Νικόλαος – Πλαζ ΕΟΤ | Παιδική Θεατρική παράσταση

«Στενά Παπούτσια»

Τιμές: 12€ προπώληση | 14€ στο ταμείο

Πλαζ ΕΟΤ – 20:45

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο

Προμηθέας και ηλεκτρονικά: Τα Στενά Παπούτσια | Εισιτήρια online! | More.com

17/7 Νεάπολη – ΝΕΟΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

«Μπυροβραδιά με τους 15-50

(Τάσος, Χάρης, Ρουσσέτος, Μηνάς, Κώστας ) & Κατερίνα Ανδρέου»

Δημοτικός Κήπος Νεάπολης – 21:30

18/7 Άγιος Νικόλαος – Πλαζ ΕΟΤ | 20:45

STAND UP COMEDY ΣΠΗΛΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

“Στο Τρέξιμο”

Ο Σπήλιος Φλώρος, ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της Ελλάδας,

επιστρέφει με την τρίτη του σόλο παράσταση, “Στο Τρέξιμο”.

Η παράσταση γράφτηκε – κυριολεκτικά – στο τρέξιμο και μιλάει για όλα

αυτά που μας κάνουν να γελάμε και να ταυτιζόμαστε. Από τους αγώνες

στίβου για υπερήλικες (είπαμε κυριολεκτικά στο τρέξιμο) μέχρι και την

ζωή μετά τα 25. Απο την οικογένεια, στις ερωτικές σχέσεις μέχρι και τη

ζωή μετά τον θάνατο.

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά (με opening act)

Eίσοδος: 12€

ΑμεΑ: 8€ (για εισιτήρια καλείτε στο 6946801431 ή στέλνετε mail στη

διευθύνση του διοργανωτή)

Πληροφορίες & κρατήσεις:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/spilios-floros-sto-treksimo-on-tour-1/

18/7 Νεάπολη – Αθλητική Ένωση Νεάπολης

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Λευτέρη και Μανούσου Καλέργη

ΕΠΑΛ Νεάπολης, ώρα 21:00

19/7 Βουλισμένη / Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουλισμένης

«Παλιοί και νέοι βιολάτορες της Αντολικής Κρήτης παίζουν σκοπούς του

τόπου μας στα μεσοχώρια της Βουλισμένης»

Είσοδος ελεύθερη – 20:00 μ.μ.

19/7 Κρούστας – ΠΑΟ Κρούστα

Παραμονή του Προφήτη Ηλία – γλέντι με το συγκρότημα του Κωστή Βλάση

Δημοτικό Σχολείο Κρούστα, ώρα 21:00

19/7 Σχοινιάς – Πολιτιστικός Σύλλογος Σχοινιά

Παραμονή του Προφήτη Ηλία – γλέντι με τους Μανώλη Ρασιδάκη & Γιώργο

Μανωλιούδη

Δημοτικό Σχολείο Σχοινιά, ώρα 21:00

19/7 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ- Φουρνή

«Το πιο γλυκό ψωμί», Παιδική Θεατρική Παράσταση

LA STRADA – Θεατρική ομάδα

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Φουρνής – ώρα 20:30 , είσοδος ελεύθερη

19:00 ραντεβού στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας: Περίπατος γύρω α’ τις

στέρνες και τα πηγάδια του χωριού.

19/7 Αμμουδάρα

1ος Νυχτερινός αγώνας δρόμου Αμμουδάρας – Κριτσάς εις μνήμη Γεωργίου

Παγκάλου – Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής

Ενότητας Λασιθίου

Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, ώρα 20:00

20/7 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ – Χουμεριάκο

Κουκλοθέατρο ΑΡΙΜΑ « Ερωτόκριτος», παιδική παράσταση.

Μια πρωτότυπη θεατρική μεταφορά του αριστουργήματος του Βιτσέντζου

Κορνάρου μέσα από την τέχνη του κουκλοθεάτρου.

Η παράσταση αποτελεί μια σύγχρονη και εικαστικά ιδιαίτερη προσέγγιση του

κορυφαίου έργου της κρητικής λογοτεχνίας. Με χειροποίητες κούκλες,

πρωτότυπα σκηνικά και ζωντανή θεατρική αφήγηση, αναδεικνύει τη δύναμη

της αγάπης, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κρήνη Αγίου Γεωργίου, ώρα 20:30, είσοδος ελεύθερη

19:15 Συνάντηση στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου για περίπατο σε

ιστορικά σημεία της περιοχής.

21/7 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ – Βουλισμένη

«Ο Καραγκιόζης σούπερ ήρωας», Θέατρο σκιών

Πάνω Βρύση, Είσοδος ελεύθερη – ώρα 20:45

19:00 Συνάντηση στο Μνημείο Ηρώων για περίπατο στις κρήνες και τα

πηγάδια της περιοχής.

22/7 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ – Πρίνα

Συναυλία με τους ΔΙΑΒΑΤΕΣ Αλέξανδρο Τζουγανάκη και Ανδρέα Μπικάκη

Δύο δεξιοτέχνες μουσικοί με κοινές ρίζες και βαθύ καλλιτεχνικό δέσιμο

συναντιούνται επί σκηνής για να παρουσιάσουν μια παράσταση διαφορετική

απ’ τα συνηθισμένα. Αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια αλλά και επιλογές

απ’ την ελληνική σκηνή καθώς και κομμάτια απ’ την προσωπική δισκογραφία

των καλλιτεχνών πλαισιώνουν έναν εναλλακτικό, παραδοσιακό ήχο που

ταξιδεύει απ’ την Κρήτη έως την Θράκη.

Πρίνα (πλατεία χωριού), ώρα 20:30, είσοδος ελεύθερη

22/7 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ – Βραχάσι

«Ο Καραγκιόζης πειρατής», θέατρο σκιών

Προαύλιο Παλιού Παρθεναγωγείου, Είσοδος ελεύθερη – ώρα 20:45

19:30 Περίπατος σε ιστορικά σημεία της περιοχής

24/7 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ – Βρουχάς

Κουκλοθέατρο Αρίμα « Το πανηγύρι των σιωπηλών ποιητών», παιδική

παράσταση

Πλησίον γραφείου Κοινότητας , ώρα 20:45, Είσοδος ελεύθερη

24/7 – 30/7 Άγιος Νικόλαος – Παλιό Ειρηνοδικείο

«Ωραίος ήλιος», εικαστική εγκατάσταση

Μάνος Τσιχλής

Παλιό Ειρηνοδικείο, κάθε απόγευμα 18:00 – 21:00

24/7 Άγιος Νικόλαος – Πλαζ ΕΟΤ | 20:45

«Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» Παιδική Θεατρική Παράσταση – Βασισμένη στο

βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρος Ρήγας

Ένα έργο ύμνος στο μαθητή, τον εκπαιδευτικό, το σχολείο!

Θεατρική Διασκευή & Σκηνοθεσία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΗΓΑ στο κείμενο της Έλενας

Αγγελοπούλου

Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχήσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που

πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα.

Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο

όνειρο, στη διεκδίκηση και στη γνώση… Με χαμόγελο, συγκίνηση και

τρυφεράδα…μια τρυφεράδα ονείρου.

Το “ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ” είναι μία υπέροχη συγκινητική και

διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στα μυαλά και στις ψυχές Είναι ένας

ύμνος στην παιδική αθωότητα

25/7 Ανδριανός – Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων «ΑΟΡΗΤΕΣ»

Παραμονή Αγίας Παρασκευής , πανηγύρι με το συγκρότημα του Μιχάλη

Χαρκιόλακη και Γιώργου Κουδουμογιαννάκη.

Ανδριανός, ώρα 21:00 μ.μ., είσοδος ελεύθερη

25/7 Ελούντα, Σύλλογος Γυναικών-Υφαντριών Ελούντας 2013 «Η Πορφύρα»

«Ανυφαντοξομπλιάσματα – Υφαίνοντας γεύσεις και αναμνήσεις»

Μουσική βραδιά με τους Μανώλη Κοκολάκη, Νάσο Μουταφτίδη & Δαμιανό

Μαυράκη. Χορεύουν τα κορίτσια του συλλόγου «ΠΟΡΦΥΡΑ».

Χαιρετισμοί:

Ομιλία από την κα Ελένη Κουκουλάκη

Λαογράφο, Επίτιμο και ιδρυτικό μέλος του Παγκρήτιου Λαογραφικού Συλλόγου

και μέλος της Our Gastronomy.

«Η καθημερινότητα στην Ελούντα του χθες»

Έκθεση με παλιά οικιακά σκεύη

«Τα καραβάκια της Σπιναλόγκας»

Έκθεση – Αφιέρωμα στον Νίκο Φιλιππάκη

Αίθουσα «Δημήτριος Αρναουτάκης», κοινοτικό κατάστημα Ελούντας, ώρα

20:30, είσοδος ελεύθερη

25/7 Λίμνες – Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμνών

Γιορτή Ρακής , με το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου

Κάτω σχολείο Λιμνών Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ

26/7 Ελούντα, Σύλλογος Γυναικών-Υφαντριών Ελούντας 2013 «Η Πορφύρα»

«Ανυφαντοξομπλιάσματα – Υφαίνοντας γεύσεις και αναμνήσεις»

Κρητικό γλέντι με τους Μάνο Λουκάκη, Δημήτρη Κοκολάκη και Παύλο

Κουτουλάκη. Συμμετέχει «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», της Ανδριάνης Γαλανού.

Βραδιά παραδοσιακής γαστρονομίας και γλεντιού

Παραδοσιακά μαγειρέματα στην πλατεία της Ελούντας από τις νοικοκυρές του

χωριού

Πλατεία Ελούντας, ώρα 20:00, είσοδος ελεύθερη

26/7 Βραχάσι

Παραμονή Αγίου Παντελεήμονα : Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κωστή

Βλάση

Παρθεναγωγείο, ώρα 21:00, είσοδος 5 ευρώ

27/7 ΠΛΑΖ ΕΟΤ / 21:15

Θεατρική παράσταση “ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ” ΡΕΠΠΑ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το φετινό καλοκαίρι, η Ελλάδα «αρπάζει φωτιά» αλλά αυτή τη φορά από τα

γέλια! Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και

Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «ΟΧΙ ΑΛΛΟ

ΚΑΡΒΟΥΝΟ». Μια παραγωγή της εταιρείας «ΦΙΛΙΠ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ» του Χρήστου

Τριπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk-of-the-town της

θερινής σεζόν.

Πληροφορίες-Κρατήσεις:

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/oxi-allo-karbouno/

27/7 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ – Καστέλι

Ώρα 20:30, Πλατεία Άγιου Ιωάννη, μουσική συναυλία

«THE HOT ALIENS»

Oι ‘ the Hot Aliens’ ερμηνεύουν pop / rock / funk / soul τραγούδια

γνωστών

καλλιτεχνών όπως : The Beatles, Elvis Presley, Neil Young, The Rolling

Stones

Dolly Pardon κ.α.

Οι μουσικοί που το αποτελούν είναι οι:

Milky Way: Φωνή

Trikalero: Tύμπανα

Chronius: Ηλεκτρικό μπάσο

Manu: Ηλεκτρική κιθάρα / Φωνή

The Hot Aliens is an intergalactic quartet that covers pop, rock, funk,

soul and classic songs by artists such as: The Beatles, Elvis Presley,

Neil Young, The Rolling Stones, Dolly Pardon etc

The group consits of:

Milky Way: Vocals

Trikalero: Drums

Chronius: Bass

Manu: Guitar & Vocals

19:00 ραντεβού στην στέρνα της Μπαμπακιάς: Περίπατος στις στέρνες του

χωριού.

Είσοδος ελεύθερη

27/7 Νεάπολη –Παλιό Γυμνάσιο Νεάπολης

Συναυλία με την ορχήστρα VAMOS

Άυλειος χώρος Παλιού Γυμνασίου Νεάπολης, ώρα 21:00 μ.μ.

28/7 Νεάπολη – 2Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ

«Ιστορίες Ανθρώπων», Μουσικοαφηγηματική παράσταση

Sandie

Πρόκειται για μια παράσταση που εξερευνά τo ελληνικό τραγούδι και

καταφεύγει σε αυτό ως ένα εργαλείο αφήγησης της καθημερινής, ανθρώπινης

εμπειρίας. Οι Ιστορίες Ανθρώπων προσκαλούν το κοινό να βιώσει κάτι

περισσότερο από μια απλή συλλογή αγαπημένων τραγουδιών. Μέσα από έναν

συνδυασμό μουσικής και σύντομης αφήγησης, οι ακροατές έρχονται σε επαφή

με προσωπικές ιστορίες αγάπης, πόνου, χαράς, φόβου, ελπίδας. Παράλληλα,

η μουσική λειτουργεί ως μια ζωντανή αφήγηση — μια ιστορική και κοινωνική

αντανάκλαση που αναδεικνύει τις πραγματικότητες της ελληνικής κοινωνίας

μέσα στον χρόνο. Έτσι η παραδοσιακή και σύγχρονη ελληνική μουσική

γίνεται μνήμη, φωνή και μοίρασμα. Γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας ιστοριών

που μεταξύ άλλων αφορούν στην “εργατιά”, τη θέση των δύο φύλων στην

κοινωνία, τη μετανάστευση, τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, την

ελευθερία, τον πόλεμο, τη μοναξιά.

Πλατεία Βρυσαλακίου, ώρα 20:30 μ.μ., είσοδος ελεύθερη

28/7 Άγιος Νικόλαος

Εκδήλωση ονοματοδοσίας της οδού «Όδος Αποδήμων Κρητών»

Πεζόδρομος παράλληλος της οδού Γουόλντ Ντισνεϊ, ώρα 19:30 μ.μ.

29/7 Άγιος Νικόλαος

«ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ», της Ξένιας Καλογεροπούλου, παιδική θεατρική παράσταση.

Πλαζ ΕΟΤ, 20:45

Τιμές: 13€ προπώληση | 14€ στο ταμείο

Προπώληση εισιτηρίων: Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη,

Βιβλιοπωλείο Προμηθέας

30/7 Νεάπολη

Περιφέρεια Κρήτης, Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

«Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια», θεατρική παράσταση

Πλατεία Δικαστηρίων, ώρα 21:00, είσοδος ελεύθερη

30/7 Άγιος Νικόλαος

«Έλμερ: Ο παρδαλός ελέφαντας», θεατρική παράσταση

Πλαζ ΕΟΤ, ώρα 21:00 μ.μ.

Εισιτήρια: more.com / Public / και στα ταμεία του θεάτρου

31/7 Νεάπολη, Αθλητική Ένωση Νεάπολης

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα των Γιώργο και Νίκου Στρατάκη

ΕΠΑΛ Νεάπολης, ώρα 21:00

31/7 2ο Φεστιβάλ Κρηνών – Βρύσες

Μαρία Κώττη & Κωστής Αβυσσινός

Πλατεία Πέρα Βρύσης Βρύσης – ώρα 21:00 – είσοδος ελεύθερη

31/7 Νεάπολη, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ

Εγκαίνια Έκθεσης φωτογραφίας

«Φωτογραφίζοντας το παρελθόν του Απάνω Μεραμπέλλου»

Σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Ομάδα Αγίου Νικολάου

Διάρκεια ως 30 Αυγούστου

Παλιό Γυμνάσιο Νεάπολης – είσοδος ελεύθερη

31/7 Έξω Λακώνια – Πολιτιστικός Σύλλογος Έξω Λακωνίων

4o Mountain Beach Party

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Έξω Λακωνίων, ώρα 21:00