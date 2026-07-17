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Ρέθυμνο:Ιερά Πανήγυρις Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στα Ρούστικα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, Μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου και Ζηλωτού, πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων και τιμά με τις δέουσες λατρευτικές εκδηλώσεις τον Προστάτην Αυτής Άγιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026
7:00 μ.μ.: Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026
7:00 π.μ.: Ο Όρθρος της Εορτής και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων.
Εν συνεχεία η Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος του Αγίου πέριξ του Καθολικού της Ιεράς Μονής και η Ευλόγησις των Άρτων.
7:30 μ.μ.: Ο Μεθέορτος Εσπερινός μετά της Ακολουθίας των Χαιρετισμών του Αγίου και το Κτητορικόν Μνημόσυνον.

Καλούνται οι φιλέορτοι πιστοί όπως συμμετάσχουν εις την Ιεράν Πανήγυριν και λάβουν την ευλογίαν του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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