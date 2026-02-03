Μητσοτάκης: Θα αναμετρηθώ με Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλo, όχι με το… χάος

Την πίστη του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις επανέλαβε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι είναι εφικτός στόχος μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και το κόμμα του

«Διεκδικώ την αυτοδυναμία και αυτό θα εξακολουθώ να λέω μέχρι τέλους, αλλά, από εκεί και πέρα, θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της κάλπης» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά για τον Σκάι.

Σε μια εμφανή προσπάθεια να δείξει αφενός μετριοπαθής και να εμφανιστεί αφετέρου ότι διαθέτει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ξόρκισε το γνωστό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», πλην, όμως, επέμεινε ταυτόχρονα να θέτει τα ζητήματα της πολιτικής σταθερότητας, ζητώντας να συγκριθεί με τους πολιτικούς του αντιπάλους που υστερούν στις δημοσκοπήσεις.

«Το δίλημμα δεν είναι δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”. Είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος”. Αυτό είναι το δίλημμα. Τώρα το τι θα προέλθει από την κάλπη και πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες», είπε ο πρωθυπουργός.

«Δε συγκρίνομαι με το χάος»

«Εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος», ανέφερε. «Συγκρίνομαι με τους πολιτικούς μου αντιπάλους», είπε θέτοντας στο στόχαστρό του πρωτίστως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Βλέπω, ας πούμε, αρκετούς συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή μπορεί να στηρίζουν το ΠαΣοΚ, που σε έναν βαθμό μπορεί να συμφωνούν με τις πολιτικές μας και που αιφνιδιάζονται όταν το ΠΑΣΟΚ γίνεται “ουρά” της κυρίας Κωνσταντοπούλου και όταν ταυτίζεται με έναν πιο ακραίο λόγο χωρίς προτάσεις, γιατί δεν έχουν συνηθίσει αυτό από το ΠαΣοΚ».

Καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο

Αποκλείοντας για μια ακόμη φορά το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι στόχος του αποτελεί η αυτοδυναμία. «Πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, θεωρούμε ότι υπηρετούν αυτή τη στιγμή το συμφέρον του τόπου, ειδικά σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας», τόνισε. «Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος εφικτός», πρόσθεσε εξαπολύοντας με αυτή την ευκαιρία μια ακόμη βολή κατά του ΠαΣοΚ. «Σίγουρα είναι πιο εφικτός αυτός ο στόχος από το να ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι πρώτο κόμμα -το λέω σε αντιδιαστολή».

Γιατί θέλουμε τρίτη τετραετία

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, όπως κατάφεραν ο ίδιος και το κόμμα του να πάρουν δύο φορές αυτοδυναμία, έτσι μπορούν να το κάνουν και τον επόμενο χρόνο. «Χρειάζεται πολλή δουλειά», είπε και εξήγησε: «Πρέπει να θέσουμε με σαφήνεια τα διλήμματα, πρέπει να εξηγήσουμε καταρχάς γιατί θέλουμε τρίτη τετραετία.

Όχι μόνο γιατί πετύχαμε αυτά τα οποία είπαμε το 2023, αλλά γιατί στην παρούσα συγκυρία έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει σταθερότητα και να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αντιλαμβάνεται τους διεθνείς συσχετισμούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και για εμένα προσωπικά θα έλεγα, να μπορούμε να διαχειριστούμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι μόνοι ικανοί

Θυμίζοντας ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές του 2027, η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διερωτήθηκε: «Ποιος θα τη διαχειριστεί; Ποια κυβέρνηση; Ποιος πρωθυπουργός; Πώς θα ολοκληρωθεί η Συνταγματική Αναθεώρηση; Πώς θα πάμε στην Ελλάδα του 2030; Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα».

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα τι προτίθεται να κάνει αν δεν έχει αυτοδυναμία το κόμμα του στις επόμενες κάλπες και αν θα δεχθεί να κυβερνήσει με κάποιον άλλο. «Είμαστε ακόμα παραπάνω από έναν χρόνο από τις εκλογές», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα να απευθυνθεί «σε αυτούς που λένε “εγώ δεν θέλω τον Μητσοτάκη” αλλά δεν λένε και τι θέλουν. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Θέλουν να συνεργαστούν; Το ΠαΣοΚ θέλει να πάει και να κάνει αριστερή συμμαχία με κόμματα, όπως κάποιοι μπορεί να εισηγούνται, να κάνουν μέτωπο;».

Ορόσημο το 2030 για τις παθογένειες

Με αφορμή, εξάλλου, την ανακοίνωση που έκανε χθες ο ίδιος για την εκκίνηση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «το 2030 είναι για εμένα ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Το 2030 θα κλείσουμε 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Γιορτάζουμε το 1821, την έναρξη του πολέμου της Ανεξαρτησίας, τον Φεβρουάριο του 1830 δημιουργήθηκε το νέο ελληνικό κράτος».

Όπως είπε, αποτελεί φιλοδοξία του και μέσα από την Αναθεώρηση «το 2030 να έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητές μας με το πελατειακό κράτος, του οποίου η ληξιαρχική πράξη γέννησης γράφτηκε πριν από δύο αιώνες. Εδώ παλεύουμε με παθογένειες οι οποίες δεν είναι τωρινές. Δεν πίστευα ποτέ και δεν πιστεύω ότι θα κερδίσουμε από την πρώτη στιγμή όλες αυτές τις μάχες. Έχουμε κερδίσει πολλές, όμως. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής».

Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει κερδίσει τις περισσότερες μάχες που έδωσε, αλλά έχασε και κάποιες, περιλαμβάνοντας σε αυτές και το σκάνδαλο με τη λεηλασία των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ήταν μία χαμένη μάχη που δώσαμε, με ένα βαθύ και προβληματικό σύστημα, και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό», δικαιολογήθηκε. «Αλλά δεν έχω πια καμία αμφιβολία ότι το γεγονός ότι οι πληρωμές θα γίνονται από την ΑΑΔΕ δίνει πολύ μεγάλα και πολύ αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας αλλά και δικαιοσύνης στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται αυτές οι πληρωμές».

Τι είπε για Τραμπ και ελληνοτουρκικά

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, όπως είχε πει προ ημερών η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο, γεμάτο αβεβαιότητες, είναι απολύτως κατανοητό και η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το πού πηγαίνουμε συνολικά ως χώρα, πού πηγαίνει η Ευρώπη, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών», σχολίασε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι «η Ελλάδα θα είναι στο κέντρο της επόμενης αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης χωρίς να υπονομεύσουμε τη σχέση μας με ΗΠΑ»

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, εξάλλου, επιβεβαίωσε ότι η επίσκεψή του στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν θα γίνει πριν τις 15 Φεβρουαρίου. «Δεν χρειάζονται επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ανέφερε, τέλος, ότι η πρόσφατη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη διαφορά στο Αιγαίο «είναι στη σωστή κατεύθυνση», ενώ σε σχέση με τα έργα για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν».