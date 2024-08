Η MORE στέκεται δίπλα στην Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στο ταξίδι της για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι

Η MORE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil κι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα βρίσκεται με υπερηφάνεια στο πλευρό της σπουδαίας Ελληνίδας Παραολυμπιονίκη, Αλεξάνδρας Σταματοπούλου, γεμίζοντας τις αποσκευές της αθλήτριάς μας με την απαραίτητη ενέργεια για την προετοιμασία της ενόψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Παρίσι από τις 28 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη χορηγική υποστήριξη, η οποία ξεκίνησε από το 2023, εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος κοινωνικής συνεισφοράς και ευθύνης «Φροντίζω για τον Αθλητισμό», στο πλαίσιο του οποίου ο Όμιλος υποστηρίζει συνολικά 11 αθλητές, οι οποίοι εκπροσωπούν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Άλλωστε, η κίνηση αυτή ταιριάζει απόλυτα με την ευρύτερη φιλοσοφία της MORE και του Ομίλου Motor Oil, η οποία τοποθετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους.

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου είναι αθλήτρια κολύμβησης του αθλητικού σωματείου ‘’ΤΥΡΤΑΙΟΣ’’ και από το 2012 λαμβάνει μέρος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κολύμβησης Α.με.Α. Είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Παραολυμπιονίκης, έχοντας κατακτήσει σειρά μεταλλίων στην καριέρα της, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το χάλκινο στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο το 2021.

Η MORE συντείνει με τις ενέργειές της για ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, υποστηρίζοντας όσους αποτελούν παράδειγμα με τη δύναμη της ψυχής τους και το θάρρος απέναντι στις προκλήσεις, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με την ενέργεια της MORE, οι αθλητές μας προχωρούν δυναμικά και με περισσότερη σιγουριά. Η εταιρεία εύχεται καλή επιτυχία στην Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, όπως και σε όλους τους αθλητές, αθλήτριες και προπονητές που εκπροσώπησαν την Ελλάδα, δεσμευόμενη να στέκεται σταθερά και με συνέπεια δίπλα στους ανθρώπους που μάς εμπνέουν με την καθημερινή τους προσπάθεια, το θάρρος, την αντοχή και την αυταπάρνησή τους.

Υψηλότεροι Στόχοι. Μεγαλύτερη Προσπάθεια. Περισσότερη Ενέργεια.

Σχετικά με τη MORE:

Η Motor Oil Renewable Energy (ΜΟRE) είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στις καθαρότερες μορφές ενέργειας. Το 2022 η MORE ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εξαγορά αυτή προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της MORE, συγκροτώντας ένα σημαντικότατο χαρτοφυλάκιο έργων προς ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, η MORE γίνεται σταδιακά ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η MORE αναπτύσσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες (Battery Energy Storage) και σχεδιάζει τη δραστηριοποίηση της στους Υπεράκτιους Σταθμούς Αιολικής Ενέργειας (Offshore Wind Parks).