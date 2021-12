Η NASA προσλαμβάνει ιερείς για να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για ενδεχόμενη επαφή με εξωγήινους

Πως θα αντιδράσουν οι άνθρωποι, και πως θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, όταν δεν είναι κανείς προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Η Εταιρία Διαστήματος των ΗΠΑ λοιπόν προσέλαβε 24 θεολόγους και επιστήμονες ιερείς που θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη του πως θα αντιδράσουν πολιτισμοί και θρησκείες σε διάφορα μέρη της γης στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επαφής.

Μάλιστα από το 2014 το Κέντρο Θεολογικής Έρευνας (CTI) του πανεπιστημίου Πρίστον είχε λάβει επιχορήγηση από τη NASA, ύψος 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων για αυτήν την έρευνα.

Ο πρώην επικεφαλής του Ινστιτούτου Αστροβιολογίας της NASA, Καρλ Πίλτσερ, εξήγησε ότι οι θεολόγοι προσλήφθηκαν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και συνέχισε: «Αυτό έγινε για να εξετάσουν τις συνέπειες της εφαρμογής των εργαλείων της επιστήμης σε ερωτήματα που είχαν οι θρησκευτικές παραδόσεις για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια».

NASA hires 24 theologians including priest to prepare humans for possible alien discovery.

