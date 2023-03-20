Η νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ η οποία προήλθε από το 38ο Συνέδριο

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΟ 38ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του 38ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ και οι εκλεγέντες στη νέα Διοίκηση, κατά παράταξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, έχουν ως εξής:
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΛΑ)
6 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13 ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15 ΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
19 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)”
1 ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΜΠΕΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
5 ΝΙΒΟΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
10 ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
11 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “”Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”
1 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
3 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4 ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ ΓΣΕΕ”
1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΜΠΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Α.Κ.”
1 ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
2 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
1 ΓΚΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οι πίνακες των εκλεγέντων είναι με αλφαβητική σειρά, με τους πλειοψηφούντες συμβούλους ανά παράταξη να είναι στην πρώτη θέση.
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