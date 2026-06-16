Νέα εποχή για την κρουαζιέρα στον Άγιο Νικόλαο με την ένταξη του λιμανιού στα 7ήμερα δρομολόγια της Celestyal

Μανώλης Μενεγάκης: «Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης η κρουαζιέρα για τον Άγιο Νικόλαο, επενδύουμε στις υποδομές και ενισχύουμε τη θέση του προορισμού στον διεθνή χάρτη»

Ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, με την εκδήλωση που διοργάνωσε η Celestyal Cruises στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι της πόλης.

Η ένταξη του Αγίου Νικολάου στο πρόγραμμα αναχωρήσεων του επταήμερου δρομολογίου (κρουαζιέρας) που εκτελεί το Celestyal Journey σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον προορισμό, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο φιλοξενεί περί τους 1.200 επιβάτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της περιοχής, είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου άλλες 16 φορές κατά τη φετινή περίοδο κρουαζιέρας.

Νωρίς το πρωί, μάλιστα, οι επισκέπτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης, καθώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου τους καλωσόρισε στο λιμάνι με τη συμμετοχή τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων, τα οποία παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και μουσικές,

μεταφέροντας στους επισκέπτες εικόνες της πολιτιστικής ταυτότητας, της φιλοξενίας και της παράδοσης του τόπου. Παράλληλα, προσφέρθηκε κέρασμα με παραδοσιακά τοπικά εδέσματα και ποτά, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικές γεύσεις και να βιώσουν από την πρώτη στιγμή τη ζεστή φιλοξενία της περιοχής.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε στο πλοίο, χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal Cruises κ. Κρις Θεοφιλίδης, ο πλοίαρχος του Celestyal Journey κ. Άγγελος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης,

ο σύμβουλος κρουαζιέρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Μπρας και ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου, Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Παττακός.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου υπογράμμισε ότι η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του τουρισμού για την περιοχή, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της Celestyal ταιριάζουν με τη φυσιογνωμία και τις δυνατότητες του Αγίου Νικολάου, ενώ υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της συνεργασίας μέσα από την ανάδειξη περισσότερων εμπειριών και σημείων ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης δύο κρουαζιερόπλοιων ενισχύει τη δυναμική του λιμανιού του Αγίου Νικολάου και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Τόνισε, επίσης, ότι ο σχεδιασμός για περαιτέρω βελτίωση των εγκαταστάσεων συνεχίζεται, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας των επισκεπτών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός χαρακτήρισε σημαντική την εμπιστοσύνη που δείχνει η Celestyal στον προορισμό, σημειώνοντας ότι η ένταξη του Αγίου Νικολάου στα δρομολόγια του Celestyal Journey επιβεβαιώνει την αναβάθμιση της θέσης του λιμανιού στον χάρτη της κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, όπως η άμεση σύνδεση του λιμανιού με την πόλη, η εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα της Ανατολικής Κρήτης και η αυθεντική φιλοξενία που προσφέρει η τοπική κοινωνία, ενώ υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των λιμενικών υποδομών επιτρέπουν πλέον την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμένα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal καπτ. Γιώργος Κουμπενάς, οι αντιδήμαρχοι Αγίου Νικολάου κ. κ. Γιώργος Αρακαδάκης, Νίκος Καμινογιαννάκης, Γιώργος Μπελούκας, Γεωργία Πολυχρονάκη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) κ. Γιώργος Αστρουλάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Λασιθίου κ. Γιώργος Παναγιωτάκης, καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.