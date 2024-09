Νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ποιοι βρίσκονται στο «τιμόνι» του Ιδρύματος

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η 2η κατά σειρά θητεία του καθηγητή Γιώργου Κοντάκη στη θέση του πρύτανη.

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης μόλις γύρισε μία νέα σελίδα! Η θητεία της καινούργιας διοίκησης ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2028.

Μπορεί το άτομο που κατέχει τη θέση του πρύτανη, ο καθηγητής, δηλαδή, Γιώργος Κοντάκης να παραμένει ίδιο, άλλαξαν, ωστόσο, οι αντιπρυτάνεις ενώ στο «παιχνίδι» μπήκε, πλέον, και το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.

Στο εξής, το Π.Κ. θα διοικείται με νέα δεδομένα, βάση τον νόμο με τον οποίο έγινε και η όλη εκλογική διαδικασία που αποτέλεσε κάτι πρωτόγνωρο για όλους όσοι συμμετείχαν.

Να θυμίσουμε, λοιπόν, πως οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι οι εξής:

Πρύτανης, ο καθηγητής Γιώργος Κοντάκης,

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής η καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών ο αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Σταματόπουλος

Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας η καθηγήτρια Σοφία Σχιζά

Αντιπρύτανις Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας η καθηγήτρια Ελένη (Μελίνα) Ταμιωλάκη

Το Συμβούλιο Διοίκησης, πρόεδρος του οποίου είναι ο Γ. Κοντάκης, έχει ως εξής:

Εσωτερικά μέλη:

1. Γεώργιος Κοσιώρης, Καθηγητής της Σχολής θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

2.Μιχαήλ Παυλίδης, Καθηγητής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

3.Γεώργιος Μανωλίτσης, Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Αγωγής

4.Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

5.Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής

Εξωτερικά μέλη:

1.Iatridou Sabine, Full Professor, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

2.Perakis Georgia, Wiliam F. Pounds | Professor, Associate Dean of SERC at the MIT’s College of Computing and at MIT Sloan, Co-Director Operations Research Center, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

3.Καλογερά Βασιλική, Daniel I. Linzer Distinguished University Professor and Professor of Physics and Astronomy, Director, Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (CIERA), Northwestern University, U.S.A.

4.Κουμεντάκης Γεώργιος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Εθνική Λυρική Σκηνή

5.Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

