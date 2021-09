Νέα σχέση μετά τον χωρισμό – Τα βήματα που πρέπει να κάνετε στο ενδιάμεσο

Για κάποιους είναι ό, τι ευκολότερο το να προχωρήσουν. Για άλλους, φαντάζει Γολγοθάς.

Το πιο σημαντικό όμως πριν πάρει κανείς την απόφαση να προχωρήσει σε κάτι καινούργιο στη ζωή του, είναι να καταφέρει να αποτινάξει από πάνω του τα βαρίδια του παρελθόντος καθώς μόνο αν είμαστε ελεύθεροι από αυτό μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον με την αισιοδοξία ότι έχουμε υπέρ μας τις πιθανότητες να βρούμε μία σχέση που πραγματικά καλύπτει τις ανάγκες μας και μπορεί να διαρκέσει στο χρόνο.

Σε τελική ανάλυση αυτό δεν είναι το ζητούμενο;

Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν προχωρήσεις σε μία νέα σχέση μετά από χωρισμό:

Δώσε χρόνο στον εαυτό σου

Το να αφήσεις κάποιο χρόνο μετά το χωρισμό να περάσει προτού επιδιώξεις μία καινούργια σχέση μπορεί πραγματικά να είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Για πολλούς λόγους.

Πρώτον: σου δίνει τη δυνατότητα να γιατρευτείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και χρειάζεται κάποιο χρόνο. Άλλωστε στο αμέσως επόμενο διάστημα μετά το χωρισμό το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορείς να σκεφτείς καθαρά.

Δεύτερον: έχεις το χρόνο να αναλογιστείς τα λάθη του παρελθόντος καθώς και να εντοπίσεις ποια είναι πραγματικά τα θέλω σου από μία σχέση ώστε να είσαι προετοιμασμένος.

Το παρελθόν στο μικροσκόπιο

Τι ακριβώς πήγε λάθος στην προηγούμενη σχέση σου; Πού βρίσκεται η δική σου ευθύνη; Τι μπορείς εσύ να κάνεις προκειμένου την επόμενη φορά να μην γίνουν τα ίδια λάθη; Το στάδιο αυτό της ανασκόπησης έχει πολύ σαφή στόχο. Μάθε από τα λάθη του παρελθόντος. Με άλλα λόγια ωρίμασε.

Αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή. Το να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες μας σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θυματοποιούμε τον εαυτό μας. Ούτε ότι τον κατηγορούμε για τη διάλυση της προηγούμενης σχέσης μας.

Η Susan J. Elliott στο άρθρο After the Breakup: The Most Important Thing to Do Before «Getting Back Out There» μιλάει για μία πλειονότητα ανθρώπων που έριχναν στον εαυτό τους το φταίξιμο για το γεγονός ότι η σχέση τους δεν πήγαινε καλά.

Παίρνοντας ως παράδειγμα μία τέτοια περίπτωση το μάθημα που έχει να μας δώσει το παρελθόν είναι ακριβώς αυτό: να αναγνωρίζουμε πότε μία σχέση δεν τσουλάει και να μην την παρατείνουμε προσπαθώντας να φτιάξουμε πράγματα που δεν φτιάχνονται.

Διεύρυνε τους ορίζοντές σου

Το να ξεκινήσεις ένα καινούργιο χόμπι στο οποίο έχεις την δυνατότητα να κάνεις νέες γνωριμίες διευρύνει τους ορίζοντές σου. Επιπλέον σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με άτομα με τα οποία έχεις τουλάχιστον ένα κοινό.

Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις νέους τρόπους γνωριμιών – όπως για παράδειγμα ένα αντίστοιχο site. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεις σημαντικά τις πιθανότητες να γνωρίσεις κάποιον που πραγματικά σου ταιριάζει.

Ψάξε αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη

Αυτός που γνώρισες είναι πραγματικά το πρόσωπο που αναζητάς;

Ή απλά είναι κάποιος για να γεμίσει το κενό στη ζωή σου; Έχοντας ήδη κάνει την ενδοσκόπηση για τις ανάγκες που θέλεις να σου καλύψει η σχέση σου είναι σημαντικό να αναζητήσεις αυτόν που ανταποκρίνεται σε αυτές. Φυσικά και θα πρέπει να είσαι ανοικτός σε νέες γνωριμίες.

Γνωρίζοντας όμως αυτό που θέλεις είναι στο χέρι σου να δεις τα προειδοποιητικά σημάδια για το ότι το πρόσωπο που είσαι μαζί είναι αυτό που δεν θέλεις.

*Με πληροφορίες από couplegoals.gr