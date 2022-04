Νέες εκρήξεις στο Κίεβο κατά την επίσκεψη Γκουτέρες

Δύο νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ πυκνός καπνός αναδύεται από την πόλη, ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως μετέδωσαν και οι δημοσιογράφοι του AFP που βρέθηκαν σε μια πληγείσα περιοχή και ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

🚨🇺🇦At least 2 explosions were reported in #Kyiv . First footage of an #Iskander rocket flying towards Kyiv before it hits the targets moments ago. pic.twitter.com/3z3QueeRKd

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ζελένσκι Μιχαήλο Ποντόλιακ, πρόκειται για χτύπημα με ρωσικούς πυραύλους, την ώρα που στην πρωτεύουσα τς Ουκρανίας βρίσκεται ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres . The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

#BREAKING #Russia air strike with 3 #Kalibr cruise missiles destroyed #Artem defense products factory in #Kyiv #Ukraine . #NATO #Zelensky #OSINT pic.twitter.com/4A5FRDSXVj

⚡️⚡️Missiles hit Kyiv.

Two sites in the city's Shevchenkivsky District have been hit, according to Mayor Vitali Klitschko.

Air raid sirens weren't on when the attack happened.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2022