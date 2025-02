Νέο ευρωπαϊκό έργο με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης για βιώσιμα υλικά και καινοτόμες εφαρμογές χαμηλών εκπομπών ρύπων

Σ’ ένα νέο Ευρωπαϊκό Έργο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με καινοτόμες εφαρμογές με χρήση βιώσιμων υλικών για μια Περιφέρεια κυκλικής οικονομίας, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις δράσεις τους στην Κρήτη.

Πρόκειται για το νέο Ευρωπαϊκό Έργο SMILE CITY – «Sustainable Materials for Innovative, Low Emissions applications in the Circular City – Βιώσιμα Υλικά για Καινοτόμες Εφαρμογές χαμηλών εκπομπών σε μια Περιφέρεια με πόλεις Κυκλικής Οικονομίας», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON-IA (HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-02).

Το νέο έργο SMILE CITY παρέχει ρεαλιστικές κυκλικές συστημικές λύσεις για να υποστηρίξει την εξέλιξη προς μια ουδέτερη από άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμη, χωρίς τοξικά, κυκλική οικονομία έως το 2050.

Η συμβολή στη μείωση του C02 λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

– εντατική χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε αντικατάσταση των αρχικών προϊόντων, χωρίς μείωση της απόδοσης των τελικών προϊόντων.

– τη χρήση τέτοιων προϊόντων και εφαρμογών για την αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Τα Ανακυκλωμένα Υλικά Ελαστικών θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή εφαρμογών ασφάλτου και σκυροδέματος με καουτσούκ, καθώς και άλλων πιο εξελιγμένων υλικών αξιοποίησης.

Το SMILE CITY θα συγκεντρώσει έτσι την τεχνολογική εξέλιξη των διαφόρων αλυσίδων αξίας που εμπλέκονται για την εφαρμογή κυκλικών συστημικών λύσεων σε διάφορες χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια αναγεννητική, χωρίς αποκλεισμούς και κυκλική οικονομία σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα σε όλη την Ευρώπη και ενίσχυση της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Το ευρωπαϊκό έργο SMILE CITY, συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εντεταλμένο για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Αλεξάκη Γιώργο και υλοποιείται από το Αυτοτελές τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών.

Στην εναρκτήρια του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη 3 και 4 Φεβρουαρίου 2025, συμμετείχαν ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα, η Βασιλική Μαδούλκα Συντονίστρια του έργου και η Ελένη Τζαγκαράκη μέλος της Ομάδας Εργασίας του έργου.

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση, η Ελένη Τζαγκαράκη παρουσίασε την Κρήτη και τις δραστηριότητες της Περιφέρειας Κρήτης, τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασιών, την συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης στην πορεία του έργου και τις συναφείς σε αντίστοιχα έργα δράσεις της.