Νόμος Κατσέλη: Ιστορική ανατροπή με «κούρεμα» τόκων – Πώς σταθεροποιούνται οι δόσεις για 100.000 πολίτες

Σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των δόσεων για δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια.

Με τη νέα διάταξη, ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, αλλά μόνο στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και αποκλειστικά για το διάστημα μέχρι την επόμενη πληρωμή. Έτσι, η δόση μετατρέπεται ουσιαστικά σε σταθερό χρεολύσιο, με την προσθήκη ενός πολύ μικρού τόκου.

Για παράδειγμα, σε οφειλή 144.500 ευρώ με αποπληρωμή σε 300 μήνες, η παλιά μέθοδος οδηγούσε σε μηνιαία δόση 731 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 434 ευρώ ήταν τόκοι. Με το νέο σύστημα, η μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται περίπου στα 483 ευρώ, δηλαδή 482 ευρώ κεφάλαιο και περίπου 1 ευρώ τόκος.

Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς η μηνιαία επιβάρυνση μειώνεται κατά 248 ευρώ, ενώ οι συνολικοί τόκοι σε βάθος 25ετίας περιορίζονται από περίπου 74.852 ευρώ σε μόλις 433 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης για συνεπείς δανειολήπτες. Όσα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον με τον παλιό τρόπο υπολογισμού θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις, οδηγώντας σε ταχύτερη εξόφληση.

Η ρύθμιση αφορά μόνο ενεργές και ενήμερες δικαστικές ρυθμίσεις. Δεν καλύπτει υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή περιπτώσεις στις οποίες ο δανειολήπτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση λόγω μακροχρόνιας μη καταβολής δόσεων.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζονται οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού και του νόμου 4605/2019, όπου εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού των δόσεων.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», η ρύθμιση καθορίζει τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη μείωση των τόκων και την αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον καταβολών. Το βάρος θα κατανέμεται ανάμεσα στις τράπεζες και στις τιτλοποιήσεις, ανάλογα με το ποιος είχε εισπράξει τα σχετικά ποσά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου, η επίδραση για τον «ΗΡΑΚΛΗ» υπολογίζεται περίπου σε 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20 ετών, λόγω χαμηλότερων μελλοντικών εισπράξεων, ενώ περίπου 200 εκατ. ευρώ συνδέονται με την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.

Με τη νέα παρέμβαση, η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει ενιαία την απόφαση του Αρείου Πάγου, χωρίς να χρειάζεται κάθε δανειολήπτης να προσφύγει εκ νέου στα δικαστήρια, μειώνοντας τις δόσεις, το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης και τον χρόνο αποπληρωμής για χιλιάδες νοικοκυριά.