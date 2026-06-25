ΕΟΤ: Δράσεις για την προβολή της Ελλάδας στην πολωνική τουριστική αγορά

Oι δράσεις υλοποιήθηκαν από την Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, την εθνική αεροπορική εταιρεία της Πολωνίας LOT και τη SKY express.

Τη δυναμική προβολή δύο αυθεντικών ελληνικών προορισμών στη σημαντική και συνεχώς αναπτυσσόμενη πολωνική τουριστική αγορά ενίσχυσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), μέσω δύο στοχευμένων δημοσιογραφικών ταξιδιών (press trips) στη νότια Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δράσεις υλοποιήθηκαν από την Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, την εθνική αεροπορική εταιρεία της Πολωνίας LOT και τη SKY express, με στόχο την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αλλά ιδιαίτερα ελκυστικών ελληνικών προορισμών στο πολωνικό κοινό.

Τα δύο press trips απευθύνθηκαν κυρίως στους ανεξάρτητους Πολωνούς ταξιδιώτες, οι οποίοι επιλέγουν να οργανώνουν μόνοι τους το ταξίδι τους στην Ελλάδα, χωρίς τη μεσολάβηση οργανωμένων τουριστικών πακέτων.

Το δημοσιογραφικό ταξίδι στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Ιουνίου 2026, με αφορμή την έναρξη, στις 30 Μαΐου, τριών εβδομαδιαίων πτήσεων της LOT από τη Βαρσοβία προς το Ηράκλειο.

Βασικός στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη της αυθεντικής και λιγότερο προβεβλημένης πλευράς του νησιού, πέρα από τους δημοφιλείς προορισμούς του βόρειου άξονα. Οι εκπρόσωποι των πολωνικών μέσων ενημέρωσης επισκέφθηκαν το Ρέθυμνο, τα ορεινά χωριά Ανώγεια, Αξός και Ζωνιανά, το Φραγκοκάστελο, τον Πλακιά και τα Σφακιά, ενώ ξεναγήθηκαν στις ιστορικές Μονές Αρκαδίου και Πρέβελης.

Παράλληλα, γνώρισαν από κοντά την τοπική παράδοση και παραγωγή μέσα από επισκέψεις σε μιτάτα και εργαστήρια αγγειοπλαστικής στο χωριό Μαργαρίτες, καθώς και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ελεύθερνα και η Κνωσός.

Από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δημοσιογραφικό ταξίδι στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η άμεση προσβασιμότητά της από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», γεγονός που την καθιστά ελκυστικό προορισμό για τους Πολωνούς επισκέπτες, οι οποίοι συχνά επιλέγουν να ταξιδεύουν εκτός της περιόδου αιχμής, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους, οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τη Χαλκίδα, την Ερέτρια, την Αιδηψό, τα Λιχαδονήσια της βόρειας Εύβοιας και τα Καμένα Βούρλα, ενώ ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας. Επιπλέον, συμμετείχαν σε βιωματικό σεμινάριο αφιερωμένο στην ελιά και το ελαιόλαδο στη γαστρονομία, επισκέφθηκαν τοπικά οινοποιεία και γνώρισαν τις δυνατότητες θερμαλιστικού τουρισμού μέσα από επισκέψεις σε μονάδες υδροθεραπείας και φυσικές θερμές πηγές.

Τις δύο δημοσιογραφικές αποστολές συνόδευσε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας, Δημήτρης Βασιλειάδης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ