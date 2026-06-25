Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη – Εντοπίστηκε σκάφος με 35 άτομα στον Κουδουμά

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς ακόμη ένα σκάφος με 35 άτομα εντοπίστηκε πρίν από λίγο στην περιοχή του Κουδουμά, στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο, όπου υπολογίζεται ότι θα φτάσουν περίπου στις 22:00.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την υποδοχή και την καταγραφή των νεοαφιχθέντων, ενώ οι μεταναστευτικές αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.