Χανιά:Προβολή ντοκιμαντέρ «Οι αδελφές του Γαλατά» του John Irwin στην Πλατεία Γαλατά, Κυριακή 28-06-2026 ώρα 21:00

στην προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι αδελφές του Γαλατά» [“The Sisters of Galatas”], το 1ο επεισόδιο της σειράς 6 ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική Κατοχή» [“Out of Their Own Hands: Women of Crete and the German Occupation”] του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού John Irwin, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της μετά-παραγωγής.

Το 1ο επεισόδιο «Οι αδελφές του Γαλατά» που υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης,

προβάλλεται πάλι την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ώρα 21:00 στην Πλατεία του Γαλατά. Αφηγείται την ιστορία των αδελφών Άννας, Βέρας και Δέσποινας Ταπεινάκη από τον Γαλατά, 12, 10 και 8 ετών αντίστοιχα τότε, των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν βάναυσα από την εισβολή των Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατά τον Β’Π.Π.

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