Λασίθι:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν -3- δενδρύλλια κάνναβης -255- γραμμάρια κάνναβης -187- φυσίγγια και ζυγαριά

Συνελήφθη χθες (25.06.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στο Λασίθι.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης ,διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην ανωτέρω υπηρεσία ,πρωινές ώρες χθες (25.06.2026) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Σητείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε αγροτική περιοχή του ανωτέρω Δήμου εντοπίσθηκε 47χρονος ημεδαπός να εκτελεί καλλιεργητικές εργασίες τριών δενδρυλλίων κάνναβης ευρισκομένων στο στάδιο της ανάπτυξης τα οποία και εκριζώθηκαν.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-255- γραμμάρια κάνναβης

-5- όπλα

-187- φυσίγγια διαφόρων τύπων

-4- διόπτρες

Ξιφολόγχη

Ζυγαριά και σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.