ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου στηρίζει τον αγώνα των συνταξιούχων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου εκφράζει την αμέριστη στήριξη και την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των Συνταξιούχων και των Σωματείων τους, οι οποίοι καλούν σε Παγκρήτιο Συλλαλητήριο την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στα Χανιά-Πλατεία Αγοράς και ώρα 11 π.μ.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι του νησιού, ενώνουμε τη φωνή μας με τους Συνταξιούχους της Κρήτης και απαιτούμε από την Κυβέρνηση την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων και ουσιαστικών αιτημάτων τους, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, όπως τους αξίζει.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ 29/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 π.μ. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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Team Πολ. Κρήτης
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