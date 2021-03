Νότια της Κρήτης το “Σαρλ Ντε Γκωλ”. Σε πλήρη εξέλιξη η Άσκηση “Κλεμανσώ 2021”

Άλλωστε οι αεροπόροι πάντοτε αναζητούν την «DACT», δηλαδή την αντιμετώπιση ενός διαφορετικού τύπου αεροσκάφους καθώς μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες αναπτύσσονται διαφορετικές τακτικές.

#CharlesDeGaulle aircraft carrier strike group TF-473 🇫🇷🇺🇸🇬🇷🇧🇪🇮🇹 en route to #EastMed for first phase of #CLEMENCEAU_21 mission. #Greece #Libya #Turkey #Egypt #UAE #EuropeDefense pic.twitter.com/BIdbjXoIum

— CrisP (@crispSV) March 1, 2021