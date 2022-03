Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Πληροφορίες για νέες εκρήξεις

Νέος γύρος βομβαρδισμών φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη το βράδυ της Τρίτης, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν κοντά στο Κίεβο λίγο πριν τις 11 το βράδυ (σ.σ ώρα Ελλάδας).

Την είδηση επιβεβαιώνει και ο ουκρανικός ιστότοπος Nexta.

⚡️Official channel of the Verkhovna Rada of #Ukraine reports that explosions are heard again in #Kyiv

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022