Ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Κούβα. Όλο το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψης του Γραμματέα του ΜέΡΑ25.

Διμερείς συναντήσεις & ομιλίες στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας Κούβας & Προοδευτικής Διεθνούς για ένα Νέο Κίνημα Αδεσμεύτων

Προσκεκλημένος της Κουβανικής Κυβέρνησης, ο Γιάνης Βαρουφάκης θα αφιχθεί στην Αβάνα το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου εκπροσωπώντας τόσο το ΜέΡΑ25 όσο και την Προοδευτική Διεθνή όπου και θα παραμείνει για σειρά επαφών και ομιλιών έως την Κυριακή (29/1). Βασικό ζητούμενο της επίσκεψης είναι η δημιουργία ενός Νέου Κινήματος Αδεσμεύτων που θα στοχεύει σε μια Νέα Διεθνή Οικονομία.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει:

Πέμπτη 26/1

09.00 Υποδοχή στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας στα γραφεία του κόμματος

10.30 Διμερής συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών της Κούβας Μέισι Μπιλιάνος

12.30 Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας

15.30 Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια στο πλαίσιο επίσκεψης κλιμακίου της Προοδευτικής Διεθνούς στο Υπουργείο Εξωτερικών

18.00 Διμερής συνάντηση με τον Αντρές Αράουζ, τ. Υπουργό Οικονομικών και Υποψήφιο Πρόεδρο του Εκουαδόρ, για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και διεθνούς στρατηγικής της Προοδευτικής Διεθνούς

Παρασκευή 27/1

11.00 Κεντρική Ομιλία του Γιάνη Βαρουφάκη στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Παγκόσμια Εξισορρόπηση, το οποίο συνδιοργανώνει η Κυβέρνηση της Κούβας με την Προοδευτική Διεθνή στο Palacio des Convenciones. Θέμα ομιλίας:

Επειδή πρέπει!

Γιατί να οικοδομήσουμε Νέο Κίνημα Αδεσμεύτων με στόχο την σοσιαλιστική, δημοκρατική, απελευθερωτική Νέα Διεθνή Οικονομική Τάξη;

[Because we must! Why build a New Non-Aligned Movement to struggle for a socialist, democratic and liberating New International Economic Order?]

20.00 Συμμετοχή στην ετήσια γιορτή της Κουβανικής Νεολαίας στην μνήμη του Χοσέ Μαρτί «Πορεία της Δάδας»

Σάββατο 28/1

11.00 Υποδοχή στην Εθνοσυνέλευση της Κούβας

14.00 Ολιγόλεπτη ομιλία του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 με την οποία θα κλείσει το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Παγκόσμια Εξισορρόπηση, στο Palacio des Convenciones.