Ο Μ.Βολουδάκης σε τηλεδιάσκεψη των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων με την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μ.Βεστάγκερ

ίχα την τιμή να εκπροσωπήσω χθες τη Βουλή στην τηλεδιάσκεψη με την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Margrethe Vestager, την οποία διοργάνωσε η Γερμανική Προεδρία της ΕΕ, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών και αντικείμενο τα ζητήματα Ανταγωνισμού. Έθεσα στην κυρία Vestager το ζήτημα της παραβιάσεως από την Τουρκία των όρων της Συμφωνίας Τελωνειακής Σύνδεσης ΕΕ – Τουρκίας, μέσω παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τουρκικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ζήτημα που από πέρυσι έχουμε αναδείξει σε διεθνή φόρα από κοινού με το συνάδελφο Μπάμπης Παπαδημητρίου

Ανέφερα παραδείγματα, τονίζοντας το νεώτερο, τη λειτουργία ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου (sovereign wealth fund), το οποίο λειτουργεί αδιαφανώς, και μάλιστα ανακοίνωσε πρόσφατα χρηματοδότηση 5 δις από την Κίνα για ασφαλιστικές καλύψεις τουρκικών επιχειρήσεων.

Τόνισα ότι η Ε.Ε. κάνει τα στραβά μάτια σε αυτές τις παραβιάσεις της Συμφωνίας από πλευράς Τουρκίας. (Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τουρκικές επιχειρήσεις επιδοτούνται από το τουρκικό δημόσιο για να ανταγωνίζονται τις δικές μας που δεν έχουν αντίστοιχες επιδοτήσεις…)

Στην απάντησή της η κυρία Vestager είπε ότι δε γνωρίζει το θέμα, αλλά θα το ερευνήσει και θα απαντήσει. Πρέπει βέβαια να τονίσω ότι το ζήτημα της παραβίασης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων από την Τουρκία δεν είναι άγνωστο στην Κομισιόν, μια που ρητώς αναφέρεται στην τελευταία έκθεσή της για την Τουρκία (βλ. εδώ: https://ec.europa.eu/…/near/files/turkey_report_2020.pdf).

Το σημείο αυτό το τόνισα και κατά την τοποθέτησή μου.

Εδώ το Δελτίο Τύπου της Βουλής:

https://www.hellenicparliament.gr/…/Deltia-Typou/…

Και το κείμενο της παρέμβασής μου:

Being open to trade must not come at the cost of accepting dumping or unfair competition.

These are words from a recent speech of yours, dear Vice President, and I fully agree.

Nevertheless, our companies are being faced with such unfair competition from abroad, even from countries with Customs Union Agreements, such as Turkey.

Two instances:

Last year President Erdogan announced a programme of 33 billion USD in grants and loans for Turkish businesses. Has the Commission examined whether these were distributed in accordance to the EU state aid rules?

Turkey has set up a Sovereign wealth fund. According to the Fund itself, it signed last March a memorandum of understanding with China’s Sinosure to provide insurance support of up to $5 billion for financing activities.

Is this being followed by DG Comp for its compliance to state aid rules?

The Commission itself in its 2020 Commissions Report on Turkey acknowledges there is a continued lack of state aid implementation rules in Turkey.

I greatly admire the work you do in the field of Competition dear Vice President, both regarding legislation and its implementation. But on the issue of the Customs Union violations by Turkey, I feel the Commission is turning a blind eye.

What is your view? Will the Commission take action against Turkey for its violations of the Customs Union Agreement?