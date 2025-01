Ο Περικλής Κουλιφέτης έρχεται στα Χανιά

Ο Περικλής Κουλιφέτης έρχεται στα Χανιά, για την παρουσίαση της έκθεσης “«Βαριά Κληρονομιά» ή Παραλλαγές και Φούγκα πάνω σε ένα Ποίημα του Γ. Σεφέρη – Ένα πειραματικό κόμικ”, αλλά και ένα μοναδικό εργαστήριο.

H έκθεση και το εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν στο Comixadiko, στην οδό Ξέπαπα 15.

Παρουσίασης Έκθεσης

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 21.00

«Βαριά Κληρονομιά» ή Παραλλαγές και Φούγκα πάνω σε ένα Ποίημα του Γ. Σεφέρη – Ένα πειραματικό κόμικ

Εργαστήριο

Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 18.00

Ωράριο έκθεσης

Παρασκευή και Σάββατο 24-25 Ιανουαρίου, 10.00-23.00

Λίγα λόγια για την έκθεση:

Τα Κόμικς είναι η Τέχνη της Αφήγησης με Στατικές Εικόνες. Τα σύγχρονα κόμικς (δηλαδή από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα) για να δημιουργηθούν και να διαδοθούν στο κοινό τους υπόκεινται στους κανόνες της μαζικής τυπογραφίας: μία συγκεκριμένη ιστορία με μια συγκεκριμένη εικαστική μορφή αναπαραγμένη τυπογραφικά σε μορφή έντυπου βιβλίου σε πολλά όμοια αντίτυπα. Οπότε ο πειραματισμός στα κόμικς (τόσο ο εικαστικός όσο και ο αφηγηματικός/σεναριακός ) συναντάται στο στάδιο της δημιουργίας αυτού που θα αποτελέσει «μήτρα» για μαζική τυπογραφική αναπαραγωγή.

Τι θα συνέβαινε όμως αν, προκειμένου να πετύχουμε αφηγηματική και εικαστική πρωτοτυπία, πειράζαμε τους παγιωμένους κανόνες της μαζικής τυπογραφίας, τον νόμο των αντίτυπων-κλώνων; Αυτό το πείραμα είναι που πραγματεύεται η παρούσα έκθεση: 7 διαφορετικά αντίτυπα μιας ίδιας ιστορίας με κοινό σενάριο και σχέδιο αλλά διαφορετικά στοιχεία της «γλώσσας των κόμικς» (χρώματα, γραμματοσειρά, μέγεθος σελίδας, σκηνοθεσία) ώστε κάθε αντίτυπο να είναι μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας και μια διαφορετική αναγνωστική εμπειρία για τον αναγνώστη. Με βάση μια ψηφιακά σχεδιασμένη ιστορία/μήτρα, το κάθε αντίτυπο γίνεται ένα διαφορετικό, αυτόνομο έργο, μια ακόμα διαφορετική εκδοχή της ιστορίας, μια ακόμα αλήθεια στις αλήθειες. δεν είναι το καλούπι που θα βγάλει αντίτυπα-κλώνους του αλλά η δημιουργική βάση από την οποία θα γεννηθούν ξεχωριστά έργα-αντίτυπα, νέες εκδοχές της.

Σκοπός αυτής της εργασίας/πειράματος είναι να φέρει τη θεώρηση των πολλαπλών αληθειών και αφηγήσεων στον ορθολογικό και τυποποιημένο βιομηχανικό κόσμο της τυπογραφίας και συγκεκριμένα στο μέσο των κόμικς με στόχο έναν νέο καλλιτεχνικό πειραματισμό στην Τέχνη αυτή.

Η ίδια η ιστορία, η «Βαριά Κληρονομιά», βασίζεται στους στίχους του Γιώργου Σεφέρη «Ξύπνησα μὲ τὸ μαρμάρινο τοῦτο κεφάλι στὰ χέρια ποὺ μοῦ ἐξαντλεῖ τοὺς ἀγκῶνες καὶ δὲν ξέρω ποῦ νὰ τ᾿ ἀκουμπήσω». Με κοινή σε κάθε αντίτυπο αναφορά σε αυτούς τους στίχους ξετυλίγεται η ιστορία: ένα Σοφό αρχαιοελληνικό κεφάλι, ένας μοναχικός «εμποράκος» Εγγονός και η συνάντησή τους με τέσσερις ενθουσιώδεις δυτικούς τουρίστες. Οι χαρακτήρες είναι συμβολικοί και η τοποθεσία αόριστη (προκειμένου να επιτυγχάνεται ο εικαστικός πειραματισμός), η συνάντηση των χαρακτήρων ονειρική μα σίγουρα σύγχρονη, αντικατοπτρίζει την νεοελληνική πραγματικότητα. Μιλάει όντως το μαρμάρινο κεφάλι; Και τί λέει;

Λίγα λόγια για το εργαστήριο:

Τα παραμύθια, τα έπη και οι μύθοι ήταν ιστορίες που αφηγούνταν προφορικά οι άνθρωποι. Οι ιστορίες αυτές, όμως, άλλαζαν, φτώχαιναν ή εμπλουτίζονταν από στόμα σε στόμα κι από αφηγητή σε αφηγητή. Μπορούμε άραγε να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τα κόμικς στη σύγχρονη εποχή;

Μέσα από το πειραματικό κόμικ του Περικλή Κουλιφέτη “Βαριά Κληρονομιά, Παραλλαγές και Φούγκα πάνω σε ένα Θέμα του Γ.Σεφερη” μαθαίνουμε πως μπορούμε από μία ιστορία κόμικ να δημιουργήσουμε διαφορετικές παραλλαγές της.

Ο Περικλής Κουλιφέτης έρχεται στα Χανιά, ως καλεσμένος του διεθνούς φεστιβάλ Chaniartoon σε συνεργασία με το Comixadiko.