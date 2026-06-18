Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλλίες – Τίθεται άμεσα σε ισχύ, τι περιλαμβάνει

Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου μπροστά στον Μακρόν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλλίες, μετά τη λήξη των εργασιών της συνόδου κορυφής της G7.

Καθώς αποχωρούσε από το Παλάτι των Βερσαλλιών, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπέγραψε «ένα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν», επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλλίες, λίγο μετά το πέρας των εργασιών της συνόδου. «Υπογράφηκε», είπε χαρακτηριστικά. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

Στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε μήνυμα που ανέφερε: “President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France.”

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, που αποτυπώνει τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά την υπογραφή, ο Γάλλος Πρόεδρος και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ ο Μακρόν συνεχάρη τον Τραμπ και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ για την εξέλιξη.

Το κείμενο υπογράφτηκε και από τον ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως ανακοίνωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε φωτογραφίες που εικονίζουν τον πρόεδρο Πεζεσκιάν καθώς υπέγραφε.

Κατά το Press TV, ο κ. Μπαγαεΐ σημείωσε πως η απόφαση το έγγραφο να υπογραφτεί από τους προέδρους δεν ήταν τυχαία. Το ότι το υπέγραψαν οι αρχηγοί των δυο κρατών σημαίνει πως θα είναι αυξημένο το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε παραβίασης, εξήγησε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Αναλυτές σημείωσαν ότι η Τεχεράνη προτιμούσε να αποφύγει δημόσιες χειραψίες ιρανών με αμερικανούς αξιωματούχους σε επίσημη τελετή υπογραφής — η ιρανική πλευρά προσάπτει στην αμερικανική ευθύνες για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου και το πολιτικό κόστος τέτοιων εικόνων δεν θα ήταν ακριβώς ευκαταφρόνητο στο εσωτερικό.

Οι ψηφιακές υπογραφές του μνημονίου ΗΠΑ – Ιράν

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν υπογράψει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης, το έγγραφο είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε στις 17 Ιουνίου ότι ο Τραμπ υπέγραψε πλέον έντυπο αντίγραφο της συμφωνίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είχε προηγουμένως υπογράψει ψηφιακά, αλλά είχε παρακολουθήσει ως μάρτυρας την υπογραφή του αντιπροέδρου.

«Την Κυριακή (14.06.2026) το μνημόνιο υπογράφηκε ψηφιακά από τον αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Πλέον έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ορμούζ θα ανοίξει «χωρίς καθυστέρηση»

Η υπογραφή της συμφωνίας από τους προέδρους σημαίνει ότι πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως «χωρίς καθυστέρηση» κι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αρθεί «αμέσως», διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική «εξέλιξη» και να αρχίσουν «τεχνικές συνομιλίες» ανάμεσα στα μέρη.

Ως χθες βράδυ αναμενόταν ότι τη συμφωνία θα υπέγραφαν ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αύριο Παρασκευή στην Ελβετία.

Η συμφωνία «καταγράφει την αποτυχία των ΗΠΑ», έκρινε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση ο κ. Γαλιμπάφ.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, λιβανικού σιιτικού κινήματος προσκείμενου στην Τεχεράνη, ο Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως «μεγάλη νίκη» για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του παρότρυνε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να «εκμεταλλευτεί» τη συμφωνία για να «διώξει το Ισραήλ» από το έδαφος του Λιβάνου.

Αντίπαλοι του κινήματος κατηγορούν τη Χεζμπολάχ πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Κάσεμ κάλεσε ακόμη τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, που άρχισαν τον Απρίλιο υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν τόνισε νωρίτερα πως η διαδικασία είναι «ανεξάρτητη» από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.

Δυο μήνες διαπραγματεύσεων

Το κείμενο της συμφωνίας, που ανέγνωσε χθες αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, προβλέπει πως η Ουάσιγκτον θα αναστείλει, από τη στιγμή της υπογραφής, τις κυρώσεις της που εμπόδιζαν τις πωλήσεις του ιρανικού πετρελαίου. Δέχτηκε επίσης να προχωρήσει στην άρση του συνόλου των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης σε περίπτωση σύναψης οριστικής συμφωνίας έπειτα από διαπραγματεύσεις διάρκειας εξήντα ημερών.

Κατά τη διάρκειά τους, οι κυβερνήσεις των δυο χωρών θα συζητήσουν για τη δημιουργία «μηχανισμού που θα επιτρέψει την επεξεργασία» των ιρανικών αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, με την καταφυγή σε μέθοδο αραίωσής του «υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ», του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σημείωσε ο αμερικανός αξιωματούχος που είδε «μεγάλη νίκη» για την Ουάσιγκτον στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν θα επιτρέψει εντός τριάντα ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου αφότου ξέσπασε ο πόλεμος κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν, εφόσον συναφθεί οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν, σε συντονισμό με «περιφερειακούς εταίρους» τους, ιδίως μοναρχίες του Κόλπου, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, χωρίς πάντως αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αμερικανική χρηματοδοτική συμμετοχή.

Το Ιράν δημοσιοποίησε χθες το κείμενο της συμφωνίας μέσω του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Οι αντιδράσεις

Οι αρχηγοί των κρατών της G7, η σύνοδος της οποίας μόλις διεξήχθη στη Γαλλία, εξήραν σε κοινή τους ανακοίνωση την «ιστορική ευκαιρία να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που συνδέονται με τις περιφερειακές δραστηριότητές του» και το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων.

Η Κίνα από την πλευρά της εκτίμησε πως είναι «απόλυτα απαραίτητο» να εφαρμόσουν πλήρως «όλα τα μέρη» τη συμφωνία και να αποφευχθούν εξωτερικές «επεμβάσεις», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, έκανε γνωστό το Πεκίνο.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, η χώρα του οποίου εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, τόνισε την ανάγκη να γίνει «σωστή διαχείριση» της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ και να καταπραϋνθούν «οι έντονες ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας».

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μικρή άνοδο χθες, με τις αγορές να μοιάζουν επιφυλακτικές πριν από την υπογραφή της συμφωνίας· το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλία αναφοράς, σημείωσε άνοδο 0,75% στα 79,55 δολάρια το βαρέλι.